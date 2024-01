TV Brasil apresenta show exclusivo de Toninho Geraes no Todas as Bossas

No aquecimento para o carnaval, já em clima de folia, a programação da TV Brasil abre espaço para o samba com a performance exclusiva do cantor e compositor Toninho Geraes neste sábado (20), às 22h30, no programa Todas as Bossas. O artista entoa um repertório de clássicos do gênero e sucessos autorais no histórico estúdio 3 do canal público, no Rio de Janeiro, que recebe vários convidados especiais para o show.

O sambista interpreta canções próprias como “Uma Prova de Amor”, “Seu Balancê”, “Alma Boêmia” e “Mulheres”. Muitas dessas obras são conhecidas nas vozes de ícones da música como Zeca Pagodinho e Martinho da Vila. Toninho Geraes ainda apresenta composições do seu disco “Tudo que sou”.

Com mais de três décadas de trajetória nos palcos, o bamba é responsável por consagrada seleção musical do samba. Toninho Geraes tem composições gravadas por personalidades como Beth Carvalho, Agepê e Diogo Nogueira. Alguns dos parceiros mais frequentes na obra do artista mineiro são Paulinho Rezende, Nelson Rufino e Chico Alves.

O show realizado no palco do estúdio da TV Brasil reúne diversos nomes da música. O show de Toninho Geraes tem a presença de astros do samba como os cantores Ale Maria, Chico Alves, Joyce Cândido, Mombaça e Thais Macedo.

A banda traz os artistas Alessandro Cardoso (cavaquinho e direção musical), Alexandre Caldi (sopros), Jorge Gomes (bateria), Jussara Silva (coro), Leandro Saramago (violão), Marcelo Pizzott (tantã e tumbadora), Marcos Esguelba (pandeiro e caixa), Marquinho Basílio (surdo) e Paulo Emílio (pandeiro).

Serviço

Todas as Bossas – sábado, dia 20/1, às 22h30, na TV Brasil

Todas as Bossas – sábado, dia 20/1, para domingo, dia 21/1, às 5h, na TV Brasil