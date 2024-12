TV Brasil apresenta especial musical para receber 2025

No dia 31 de dezembro, a TV Brasil se prepara para dar as boas-vindas a 2025 com um especial que destaca os momentos mais memoráveis de grandes apresentações da música brasileira. A programação começa às 23h e traz uma seleção de shows gravados durante o Aliança Global Festival, realizado em novembro no Rio de Janeiro.

O destaque do evento será uma breve pausa para a tradicional contagem regressiva, que ocorrerá à meia-noite, marcando a chegada do novo ano. Após esse momento festivo, os telespectadores poderão desfrutar de um resumo das melhores performances até às 4h da manhã do dia seguinte.

Este especial musical contará com a participação de renomados artistas brasileiros, representando uma variedade de gêneros musicais. Entre os nomes que subirão ao palco estão Alceu Valença, Diogo Nogueira, Fafá de Belém, Maria Rita, Margareth Menezes, Ney Matogrosso, Roberta Sá, Teresa Cristina e Zeca Pagodinho.

Além disso, o festival também contará com as performances de outros artistas contemporâneos como Afrocidade, Aguidavi do Jêje, Jaloo, Jota Pê, Jovem Dionísio, Kleber Lucas, Larissa Luz, Lukinhas, Marcelle Motta, Mariene de Castro, Mateus Aleluia, Pretinho da Serrinha, Rachel Reis, Rita Benneditto, Tássia Reis e Romero Ferro.

As apresentações do Aliança Global Festival ocorreram entre os dias 14 e 16 de novembro e foram transmitidas ao vivo pelo canal oficial da TV Brasil no YouTube. Agora, o público terá a oportunidade de reviver esses momentos icônicos na televisão durante a celebração da virada do ano.

O especial “Aliança Global Festival” vai ao ar na terça-feira, dia 31/12, a partir das 23h até as 4h de quarta-feira, dia 1º/1, exclusivamente na TV Brasil.