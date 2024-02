Tuyo aprofunda as raízes na soul music e se une à Luedji Luna em “Paisagem”

A convergência entre a sensação de (finalmente) alcançar a completude e viver uma imersão com ricas trocas musicais foi o guia para a criação do novo single de Tuyo, “Paisagem”. Além de Lio, Lay e Machado, a faixa conta com a participação da cantora baiana Luedji Luna. O resultado é um mergulho nas influências da soul music, que chega às plataformas de áudio no dia 29 de fevereiro, acompanhada de um videoclipe no canal de YouTube da banda.

“Sinto que é um chamado para pausarmos a correria do dia a dia e contemplarmos tudo o que já conquistamos até aqui”, sintetiza Lio. “Paisagem” ressalta a maturidade musical e a disposição do trio em explorar sem receio novos territórios sonoros, como a possibilidade de visitar outros balanços e timbres a partir do chill baile — movimento que trouxe uma nova roupagem para o funk. O produtor e DJ VHOOR, conhecido por hits como “Se Ta Solteira” e “De Kenner”, fez as primeiras provocações no que se tornou um estudo maior, envolvendo ainda o produtor musical Lucs Romero na condução, que já trabalhou anteriormente com Tuyo e nomes como Junior Lima, Marissol Mwaba e Franky Hill. Como de costume, os integrantes da banda também assinam a faixa que dá nome ao álbum.

Em mais uma parceria do grupo com a diretora Laís Dantas, o videoclipe dá forma ao panorama que a Tuyo busca refletir em “Paisagem”. “A composição parte desse campo visual com alegorias que se multiplicam, mas que não podem ser descritas do mesmo jeito por pessoas diferentes. Cada um em cena faz a mesma coisa, mas à sua maneira”, explica Lio.

Desde o primeiro momento, a banda teve a certeza de que este era o som ideal para uma colaboração com Luedji Luna. “‘Paisagem’ é sobre comunidade e afeto, e ter um dos nossos era necessário”, comenta Lio, que completa: “chegávamos a ouvir a voz da Luedji na nossa cabeça ainda nas primeiras versões”. A partir disso, o trio fez o convite que foi prontamente aceito. “A Lio me mandou uma mensagem quilométrica — como costuma fazer — para gravar essa canção, que é muito bonita. Amei fazer parte, escrever e responder ao tema da música. É uma banda que eu admiro, pra mim uma das mais modernas do país. Uma honra fazer parte desse novo álbum”, sintetiza Luedji. Este encontro deu tão certo que se tornou peça fundamental na narrativa que a Tuyo está construindo com os últimos lançamentos. “Ela ocupa o coração do disco”, resume Lio.

“Paisagem” foi escolhida para nomear o próximo trabalho de estúdio da banda e é o último capítulo antes do lançamento do álbum, previsto para abril. O disco já lista “Maravilha” e “Infinita”. Ele ainda se desdobra em uma turnê que estreia no dia 17 de maio, na Audio, em São Paulo. “Buscamos oferecer uma inspiração que, embora pareça pertencer à ficção, acontece fora dos sonhos, na vida real”, finaliza Lio.

