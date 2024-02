Tuyo anuncia turnê “Paisagem”, que celebra lançamento do novo álbum

“Paisagem se desenha quando criamos memória nova, momentos únicos em que podemos tocar a música com as mãos”, sintetiza Lio, integrante da Tuyo ao lado de Lay e Machado, ao apresentar a essência da nova turnê que recebe o mesmo nome. A expectativa é de um espetáculo ao vivo formado pelo encontro entre a banda, as composições e o público. Esta nova fase se desdobra em um single e um disco, previstos para fevereiro e abril, respectivamente, e, também, em uma turnê, com show de estreia no palco da Audio, em São Paulo, no dia 17 de maio (sexta-feira). Os ingressos já estão disponíveis.

“Sair de casa e viver a vida real foi a ideia que nos guiou durante a concepção do universo de Paisagem. Levar a turnê desse novo disco para os palcos evidencia a construção desta narrativa”, explica Lio. A busca por essas perspectivas resulta em um show ainda mais robusto ao trazer um repertório que costura todas as fases do trio e recupera o uso de sintetizadores analógicos e digitais ao vivo, no momento de maior presença instrumental do grupo em shows. São no mínimo dez instrumentos entre teclas e cordas passando pela percussão no seu estado digital e orgânico.

Após Chegamos Sozinhos Em Casa (2021) — trabalho responsável pela indicação ao Grammy Latino e ao Prêmio Multishow —, Tuyo Acústico (2023) e o EP Depois da Festa (2022), Paisagem representa uma evolução tanto na sonoridade do trio, resultado de pesquisas e incursões pelo jersey club, soul e house music, quanto na profundidade de suas letras, que retratam um novo olhar sobre a normalidade do cotidiano. “Foi prestando atenção em alguns caminhos que a música negra propõe que o EDM encontrou de vez um lugar no nosso discurso nesse disco”, explica Lio. Com direção da própria Tuyo, o show tem co-direção de Lucs Romero e direção de ensaios de Érica Silva.

No horizonte deste universo musical, Tuyo anuncia ainda o seu próximo single, batizado com o mesmo nome da turnê e do disco: “Paisagem”. A faixa chega às plataformas de áudio no final de fevereiro, como mais uma peça do próximo álbum, que, até agora, lista “Maravilha” e “Infinita”.

SERVIÇO

Tuyo @ São Paulo

Data: 17 de maio (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca – São Paulo/SP

Valores: A partir de R$ 40 (meia entrada) | A partir de R$ 50 (ingresso social) | A partir de R$ 80 (inteira)

A lista para pessoas trans será liberada em breve

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/ingressos/28550/ingressos-para-tuyo