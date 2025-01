Tutti-Frutti celebra 50 anos do álbum ‘Fruto Proibido’ no Blue Note

O aniversário de São Paulo será comemorado de forma especial no palco do Blue Note. No dia 25 de janeiro, sábado, às 22h30, a banda Tutti-Frutti, liderada por Luiz Carlini, se apresenta na casa celebrando os 50 anos do álbum Fruto Proibido, considerado um marco histórico para o rock brasileiro e gravado em parceria com Rita Lee, cofundadora da banda ao lado de Carlini. Os ingressos para o show estão à venda no Eventim .

Formada no auge da contracultura dos anos 70, a Tutti-Frutti trouxe ao Brasil uma fusão original de rock, letras ousadas e uma atitude que ressoa até hoje. Lançado em 1975, Fruto Proibido se tornou um ícone da discografia nacional, com sucessos como “Agora Só Falta Você”, “Ovelha Negra” e “Esse Tal de Roque Enrow”. O álbum, aclamado pela crítica, é reconhecido como um dos maiores discos de rock já produzidos no Brasil e continua a inspirar gerações.

Para reviver essa energia e irreverência, a banda apresentará o álbum na íntegra, junto a outros clássicos que marcaram sua trajetória. O show homenageará a inesquecível Rita Lee, destacando sua inestimável contribuição para a música brasileira e sua forte ligação com a banda como fundadora, compositora e a voz marcante nos álbuns lançados pela banda.

A formação atual para o show conta com Luiz Carlini (vocais e guitarra), Sol Ribeiro (vocal), Roy Carlini (guitarra, violão e backing vocal), Geraldo Marinho (baixo), Lucas Tagliari (bateria) e Marinho Testoni (teclados e direção musical).

Luiz Carlini é reconhecido como um dos maiores guitarristas do rock brasileiro. Com uma carreira de décadas, ele permanece uma presença vibrante na música nacional, participando de centenas de discos de artistas e bandas icônicas como Barão Vermelho, Titãs, Rádio Táxi, Vanguart, Filipe Catto, Marcelo Nova, Supla, Erasmo Carlos, Lobão, entre outros. Em 2012, foi incluído pela revista Rolling Stone Brasil na lista dos “30 Maiores Ícones Brasileiros da Guitarra e do Violão” na categoria “Muito Além do Rock”.

Serviço – Blue Note São Paulo

Endereço: Conjunto Nacional – Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Show: 22h30

Classificação etária: 18 anos | menores, apenas acompanhados dos pais ou tutores legais, conforme Lei 8.069/90 e Portaria 502 de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Clientes Porto Bank tem 30% de desconto nos ingressos e 15% de desconto na consumação pagando com cartão de crédito Porto Bank.

A Eventim e o Blue Note não se responsabilizam por compras efetuadas em canais não oficiais.