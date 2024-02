‘Tutankamon- Uma Experiência Imersiva’ permite que os visitantes desbravem o Antigo Egito

A experiência imersiva que conecta o antigo Egito aos maiores lançamentos de tecnologia mundial chegou ao Brasil e é parada obrigatória para quem é apaixonado por exposições inovadoras e interativas.

A exposição TUTANKAMON, UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA, é um convite para conhecer de perto a história do faraó. A descoberta da tumba de Tutankamon revelou um tesouro de artefatos e objetos funerários, incluindo a famosa máscara mortuária de ouro maciço que cobria seu rosto. Essa descoberta teve um impacto significativo no mundo da arqueologia e proporcionou insights valiosos sobre a vida, arte e cultura do Antigo Egito durante o período do Novo Império. A mostra fica em cartaz até dia 19 de maio, no Shopping Cidade São Paulo, e conta com réplicas dos itens autorizadas pelo Egito que foram encontrados na tumba, trazendo uma abordagem revolucionária e acessível, permitindo uma vivência sensorial por parte do visitante.

O público pode esperar uma experiência envolvente e fascinante sobre o Antigo Egito, ideal tanto para famílias em busca de atividades educativas durante as férias quanto para grupos de amigos ávidos por descobertas, além de casais que desejam vivenciar um encontro inesquecível. Cada sala proporciona uma verdadeira aula viva, repleta de elementos que despertam a curiosidade, estimulam os sentidos e encorajam a exploração, assegurando que cada pessoa se envolva de maneira única e memorável na história de Tutankamon e do Egito antigo.

Essa fusão entre passado e presente não apenas celebra a antiguidade, mas também serve de inspiração para o futuro, destacando a união entre tecnologia e arte para narrar a história de um povo e sua herança. As tecnologias utilizadas na exposição começam com uma sala de projeção mapeada em 4K, e se estendem por óculos de realidade virtual e uma jornada de exploração no metaverso, proporcionando uma trajetória única aos segredos do antigo Egito.

Os ingressos estão disponíveis para compra na Ticketmaster e estão sujeitos a disponibilidade. Os valores começam em R$ 45,00 (meia entrada) por pessoa, com descontos especiais para grupos.

O passeio recomendado é para todas as idades, em especial para crianças em idade escolar, sendo uma ótima maneira de encerrar as férias e voltar às aulas com muito conhecimento e diversão.

SERVIÇO – TUTANKAMON, UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA

Local: 4º Piso Shopping Cidade São Paulo (Em frente ao Cinema)

Endereço: Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01310-100

Período: 19 de janeiro até 19 de maio de 2024

Horário: Terça a domingo das 10h às 21h

Ingressos no local ou na Ticketmaster: https://www.ticketmaster.com.br/event/tutankamon-uma-experiencia-imersiva

Instagram: https://www.instagram.com/tutankamon.exp/