Turnê “Xande Canta Caetano” ganha data extra, dia 26 no Qualistage

Após esgotarem os ingressos para o dia 27 de julho, Xande de Pilares ganhou uma data extra para apresentar o show “Xande Canta Caetano” ao público carioca, no Qualistage: dia 26/07.

A turnê, um tributo ao ilustre Caetano Veloso, teve sua estreia oficial em Salvador, dia 2 de junho. Xande, que neste show contou com a participação de Caetano, saiu do palco ovacionado pelos baianos. Antes de desembarcar na terra natal, o sambista passou por Belo Horizonte e São Paulo.

“Xande Canta Caetano” tem direção artística de Regina Casé e direção musical de Pretinho da Serrinha. Entre as canções que fazem parte do setlist, “Gente”, “Alegria, Alegria”, “O Amor”, “Qualquer Coisa”, “Tigresa”, “Luz do Sol”, “Lua de São Jorge” e “Muito Romântico”. Além dessas foram incluídas faixas como , “Trem das Cores”, “ Força Estranha”, entre outras.

Turnê “Xande Canta Caetano”

2 Datas no Qualistage

Sexta – 26 de julho às 21h30 – DATA EXTRA

Sábado – 27 de julho às 21h30 – ESGOTADO

Abertura dos portões: 19h30

Qualistage

Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca – RJ

Bilheteria Oficial

Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca – RJ

De segunda a sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h. Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.

Meia entrada: A meia entrada é destinada para estudantes, jovens até 21 anos, jovens de baixa renda, professores, pessoas acima de 60 anos e PCD

Faixa etária: livre – menores somente acompanhando de um responsável

Capacidade da casa: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

Acessibilidade

Informações: https://qualistage.com.br/

Vendas: https://qualistage.com.br/evento/239/xande-canta-caetano-data-extra

Preços: a partir de R$ 70,00