Turnê “Microfonado”, do Titãs, chega a Santos nesta sexta (11), no Arena Club

Titãs volta aos palcos com a nova turnê “Microfonado”. Em Santos, a banda se apresenta no Arena Club, nesta sexta-feira (11). Para o espetáculo, sobem ao palco o trio formado por Tony Belloto, Branco Mello e Sérgio Britto.Os ingressos já estão à venda no Articket.

Após shows lotados em diversos estádios brasileiros para celebrar os 40 anos de carreira, o grupo apresenta uma proposta mais intimista, com violões e piano acústico. No show, o trio também será acompanhado por Mário Fabre e Beto Lee.

Com letras críticas e únicas, não ficam de fora do repertório sucessos como Sonífera Ilha, Epitáfio, Flores, Encontro, Enquanto Houver Sol e Isso. Além disso, os músicos também vão apresentar algumas canções recentes de seu mais novo disco Olho Furta-cor.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no site Articket. Os setores são divididos entre pista, front stage e mezanino.

Estudantes, idosos, professores, deficientes e quem doar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento têm direito a meia-entrada. Menores de 18 anos podem entrar acompanhados de um responsável ou com um termo assinado por um responsável legal e reconhecido em cartório.

O Arena Club está localizado na Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.

Serviço

Turnê Microfonado – Titãs

Data: 11/10 – Sexta

Horário: Abertura da casa às 21 horas

Local: Arena Club – Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.