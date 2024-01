Turnê “Daniel 40 anos Celebra João Paulo e Daniel” continua em 2024

Após o sucesso da turnê em 2023, Daniel acaba de anunciar novas datas de seu mais recente projeto, que promove o DVD “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel”, onde comemora seus 40 anos de estrada e homenageia o amigo João Paulo. O artista também foi indicado ao Grammy Latino por esse projeto, na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”.

“Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” é um show dedicado ao repertório da dupla que emocionou o país na década de 90. Mais do que uma homenagem, os shows serão um marco na vida de Daniel ao cantar os maiores sucessos da época.

Confira as datas divulgadas até o momento da tour em 2024:

16/03/2024 – Centro Regional de Eventos – São José do Rio Preto/SP

05/04/2024 – Arena Hall – Belo Horizonte/MG

12/05/2024 – Vibra São Paulo – São Paulo/SP (Especial Dia das Mães)

08/06/2024 – Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília/DF

28/06/2023 – Qualistage – Rio de Janeiro/RJ

20/07/2024 – Teatro Positivo – Curitiba/PR

Todas as informações sobre datas, locais e venda de ingressos já estão disponíveis no site oficial do cantor daniel.art.br.

Quem conhece e convive com Daniel sabe o quanto ele é grato e sente saudades da companhia do velho amigo João Paulo. A união e a ligação entre Daniel e João Paulo é de como se realmente fossem irmãos de sangue. Eles eram únicos, inseparáveis, se completavam. Eram tão conectados que, até hoje, Daniel relata que sente a presença de João Paulo ao seu lado, em cima do palco, lhe dando cada dia mais força para seguir em frente.

Toda essa grande cumplicidade ganha mais um novo capítulo para ser eternizada, com uma turnê especial, repleta de músicas que marcam gerações. O sucesso é tanto que ao longo do último ano o cantor realizou muitas apresentações em diversos estados do Brasil, movimentando milhares de fãs.

Daniel declara que essa homenagem é uma maneira de conectar novas e antigas gerações ao inesquecível trabalho da dupla.

“Eu posso dizer que esse é o projeto da minha vida. Se não fosse tudo o que vivemos juntos, hoje eu não estaria diante do público. Momentos incríveis que vivi e que só a música tem o poder de deixar registrado. Tudo se deve a essa parceria, ao meu saudoso irmão e parceiro que nos deixou há 25 anos. É realmente muito prazeroso o poder que a música tem e saber, principalmente, que fizemos algo que ficou registrado e que novas gerações estão presenciando”, explica Daniel.

Até ser considerado uma das personalidades mais queridas e respeitadas da música romântica do Brasil, Daniel teve que batalhar e perseverar muito. Percorreu muitos quilômetros se apresentando pelos quatro cantos do Brasil, além de atingir o topo da programação das emissoras de TV e rádio com um único objetivo: levar uma mensagem de amor, carinho e tocar no fundo do coração de cada pessoa. Foi assim que conquistou milhões de fãs em todo o país e é assim que ele continua até hoje.

Após agenda lotada com diversos shows sold out pelo Brasil afora, a marcante e inconfundível voz do cantor promete encantar ainda mais o público com a realização de um espetáculo bastante emocionante e especial, justamente para celebrar seus 40 gloriosos anos de estrada.

Daniel agora evidencia a sua versatilidade, jovialidade e talento tão explorado ao longo da sua incrível trajetória promovendo o DVD do espetáculo “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel”.

A histórica apresentação registrada no DVD aconteceu no dia 21 de dezembro de 2022, na Vibra São Paulo, uma das casas de shows e espetáculos mais importantes da América Latina.

Com ingressos esgotados em menos de 72h, a noite de gala reuniu os maiores nomes da música no Brasil. Dentre as 22 participações especiais, totalizando 40 convidados, estrelas como Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Michel Teló, Henrique & Juliano, Fernando & Sorocaba, entre outros. As surpresas ficaram por conta da participação do pai, Zé Camillo, principal incentivador da dupla, e Jéssica Reis, filha de João Paulo.

João Paulo e Daniel formaram uma das duplas de maior sucesso da música brasileira. Os discos lançados entre 1995 e 1997 venderam mais de 5 milhões de cópias. Entre os maiores sucessos, está a canção “Estou Apaixonado”, versão em português de “Estoy Enamorado”, de Donato e Estefano, que foi tema da novela Explode Coração (TV Globo) em 1995.

Mais do que uma homenagem, o espetáculo “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” promete ser emocionante, único, elegante e extremamente sofisticado. É o mais novo capítulo a entrar para a história da carreira de um dos grandes pilares da música brasileira.