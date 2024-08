Turma do Problems se apresenta no Theatro Pedro II em Ribeirão Preto

A Turma do Problems, que já conquistou mais da metade das crianças do Brasil através do seu canal no YouTube, com mais de 4 bilhões de visualizações, fará sua primeira apresentação ao vivo no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto, no dia 31 de agosto (sábado), às 17 horas. O show “O mistério da máscara do Stick” contará com a presença dos personagens mais queridos do canal: Problems, Stick, Kadu, Mel e Zoom.

O espetáculo inédito promete transportar o público para uma gameplay ao vivo, onde a “Turma” será inserida dentro de um videogame, trazendo à vida seus famosos avatares virtuais. Em busca de desvendar o mistério por trás da máscara do Stick, Problems e seus amigos conduzirão o público por uma aventura repleta de interações, músicas e surpresas.

Com uma estrutura de LED, sete músicas exclusivas e elementos cativantes, o show promete encantar toda a família. A apresentação dos membros do canal Problems, que já acumula mais de 6 milhões de inscritos, visa proporcionar uma experiência inesquecível à plateia.

Sobre a Turma do Problems

O canal Problems, que conta com mais de 6 milhões de inscritos, é um fenômeno digital que já atingiu mais da metade das crianças brasileiras. Seus vídeos, que misturam humor, aventuras e mensagens educativas, conquistaram um público fiel, tornando os personagens figuras icônicas no universo infantojuvenil.

A estreia no Theatro Pedro II marca uma nova fase na trajetória do canal, que agora leva sua magia das telas para o palco, proporcionando aos fãs uma chance única de vivenciar a emoção e a diversão de seus vídeos ao vivo. A apresentação não é apenas um show, mas uma experiência completa que promete impactar o público.

SERVIÇO

Turma do Problems – “O mistério da máscara do Stick”

Data: 31 de agosto de 2024 (sábado)

Horário: 17 horas

Local: Theatro Pedro II – Rua Álvares Cabral, 370 – Centro, Ribeirão Preto -SP

Classificação: Livre

Valores: R$ 75,00 a R$ 200,00

Vendas: https://www.icones.com.br/evento/466782-turma-do-problems

Obs: Não será permitido crianças menores de 12 anos na Fila “A” dos setores Balcão Nobre e Balcão Simples, conforme determinação do Ministério Público, por questões de segurança, devido à altura do guarda corpo.