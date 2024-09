Turma do Problems se apresenta na Vibra São Paulo neste domingo (29)

O palco da Vibra São Paulo será invadida por Problems, Stick, Kadu, Mel e Zoom que, juntos, formam a Turma do Problems, e já atingiu mais da metade das crianças do Brasil, através de seus conteúdos no Youtube, que acumulam mais de 3 bilhões de visualizações.

O espetáculo “Turma do Problems e o mistério da máscara do stick” será a primeira apresentação ao vivo com os membros do canal e está marcado para o dia 29 de setembro, às 16 horas, com ingressos disponíveis pela plataforma Uhuu.com.

No show, em busca de descobrir o que há de estranho com a máscara do Stick; Problems e seus amigos, irão apresentar um show incrível que, através da interação com o público, eles terão a solução!

A apresentação dos membros do canal Problems, que conta com mais de 5 milhões de inscritos, será inesquecível! Os fãs podem esperar um enredo envolvente e uma experiência fascinante!



SERVIÇO

Turma do Problems e o mistério da máscara do Stick

Data do evento: 29/09/2024

Horário: 16:00

Abertura da casa: 14:00

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/turma-do-problems-misterio-da-mascara-do-stick-12785

Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra SP – Segunda-feira a Sexta-feira 12h às 15h e das 16h às 19h.

Sábados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início do show.

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros

Estacionamento VIBRA São Paulo

Para maior comodidade, os clientes podem adquirir o estacionamento conveniado no local de forma antecipada através do link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-12536