Turma do Pagode se une a MC Don Juan no single e clipe “Não Sou Brinquedo”

Após o estrondoso sucesso do single “Alô Ex”, faixa do álbum TDP 20 – Nossa História que comemorou as duas décadas de sucesso do grupo, o Turma do Pagode acaba de disponibilizar em todas as plataformas de streaming “Não Sou Brinquedo”.

Com uma fusão única e explosiva do pagode com o funk somada a um refrão marcante, a faixa é a primeira colaboração do grupo com MC Don Juan, um dos maiores expoentes da música urbana, e promete atingir o topo dos principais charts.

Produzida pela Turma do Pagode com arranjos de Marcelinho TDP, “Não Sou Brinquedo” fala daquela garota que liga no meio da madrugada para encontrá-lo, então some e do nada aparece novamente. O refrão ‘mais que dá vontade dá’, simples e direto, gera uma identificação imediata com o público e entrega a vontade reprimida de quem sabe que é feito de brinquedo.

“Essa música chamou muito a nossa atenção em uma das audições para seleção de repertório para um novo projeto. O Marcelinho sugeriu a inclusão de uma rima em uma das partes da música e o Thiagão pensou de cara em MC Don Juan. Na mesma hora entrou em contato com o empresário dele que adorou a ideia e liberou”, lembra Fabiano.

“Quando o Marcelinho deu a ideia de incluir uma rima na música, de cara pensei no MC Don Juan. Ele é um artista que todos nós gostamos muito e todo mundo adorou a ideia. A música combinou perfeitamente com ele, estamos muito felizes com o resultado final e esperamos que o nosso público e o dele curta bastante”, diz Thiagão.

“Essa música com Turma do Pagode é uma realização pra mim, sempre esperei por esse convite até porque gosto muito do som dos caras. Espero que tenha representado no pagode, muita responsabilidade participar de um projeto desses. Mais um som feito com coração na rua”, diz MC Don Juan.

Gravado em um rooftop na Zona Norte de São Paulo, o clipe de “Não Sou Brinquedo” está disponível no canal oficial do grupo no YouTube.

Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo) somam 10 milhões de seguidores nas redes sociais, 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 3 bilhões de visualizações no canal oficial no Youtube e 5 bilhões de áudio/vídeo streams nas plataformas digitais.