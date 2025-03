Turma do Pagode lança álbum completo “Mixturadin 3”

O Turma do Pagode disponibilizou nas plataformas de streaming todas as músicas do audiovisual “Mixturadin 3”. O grupo traz no bloco que fechou o álbum as participações de Belo e Sorriso Maroto na faixa “Quem Vai Ter Coragem”. A canção conta a história de um relacionamento que, apesar de ter caído na mesmice, ambas as partes têm dificuldades para colocar um ponto final. Escolhida como carro-chefe deste lançamento, a canção questiona “quem vai ter coragem / de olhar nos olhos / e dizer que não tem / mais forças para continuar / não tenho coragem / às vezes eu choro / porque sei que você / também não sabe como terminar”.

“Reunir dois artistas como Belo e Sorriso Maroto na mesma faixa é algo que só o MIXTURADIN consegue! E foi assim mesmo que nasceu esse projeto, promovendo encontros memoráveis, com pessoas incríveis”, conta Caramelo.

Para Bruno, do Sorriso Maroto, “estranho seria se a gente não recebesse o convite pra participar desse momento da Turma do Pagode. A gente está muito feliz de poder novamente caminhar junto com eles, a gente que tem uma amizade de muito, muito, muito tempo. E poder trazer à tona grandes projetos, momentos importantes da carreira do Turma é sempre um prazer imenso pra nós do Sorriso”.

“Eles como nova geração, são um grupo que defende tão bem a nossa bandeira do samba e do pagode, com tanta maestria, com tanta qualidade, levando muita alegria ao coração das pessoas, esse samba mais descontraído, samba gostoso, cantando romântico também. Belo também é Turma do Pagode”, comenta Belo.

E completa, “Eu sou um artista da década de 90, o Sorriso é de 2000 e o Turma um pouquinho mais adiante, é um encontro de gerações sensacionais. Vai ser uma explosão essa música inédita, é um sucesso eu tenho certeza, vai bater no coração de vocês. Preparem o capacete porque a pedra vai vir comendo”.

Belo e Sorriso Maroto também dividiram o palco com o Turma do Pagode no medley de sucessos “Melhor Amigo / Clichê / Perfume”.

O clima de Carnaval dá o tom nos medleys lançados anteriormente, “Maneiras / Conselho / O Meu Lugar” e “Vacilão / Deixa a Vida Me Levar / Coração em Desalinho”, homenagem aos mestres Almir Guineto, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho. O último medley também é uma homenagem a Paulinho Sampagode, respeitado músico da cena paulistana que trabalhou com o grupo.

Considerado um dos mais bem-sucedidos projetos do Turma do Pagode, Mixturadin segue a trilha de sucesso de seus antecessores. O audiovisual apresentou “Duvido” e “Hoje é Dia”, faixas que estão no TOP200 do Spotify, juntamente dos sucessos “Lancinho” e “Bebe e Vem Me Procurar”, totalizando quatro músicas do grupo no ranking da plataforma.

Além de “Duvido”, com as participações de Ferrugem e Mumuzinho, o EP 1 conta com “Vergonha no Pagode”, “Foi Libertador” e o medley “Fulminante / Pirata e Tesouro / O Céu Tava Lá”, este último também com as participações de Ferrugem e Mumuzinho.

O EP 2, além das inéditas “Hoje É Dia” e “A Gente Colhe” – esta última com a participação de Xande de Pilares, traz uma versão para o sucesso sertanejo “Saudade Tatuada”. Xande também participa do medley “Talvez / Só Depois / Já Virou Rotina” com sucessos do pagode.

Dilsinho e Kamisa 10 dividiram o palco com o Turma do Pagode em “Suposto Namorado” e no medley “Nosso Lance / Péssimo Negócio / A Gente Já não Rola”. O EP 2 também conta com a participação de Thiaguinho e Rodriguinho em “Desobedeço” – que fala daquele crush que a pessoa jura não se apegar, mas não consegue resistir – e no medley com os sucessos “Sorria / Fugidinha / Toma Jeito Coração”.

E em abril, o Turma do Pagode dará início à turnê Mixturadin 3. Com 10 datas já confirmadas, o pontapé inicial será no dia 20 de abril, em Florianópolis.

Veja abaixo as datas confirmadas:

20/04 – Florianópolis

14/06 – Rio De Janeiro

21/06 – Curitiba

28/06 – Londrina

05/07 – Vitória

09/08 – Goiânia

23/08- Belo Horizonte

20/09 – Porto Alegre

22/11 – Brasília

29/11 – São Paulo

Sobre o Turma do Pagode

Influenciados por grandes nomes do samba e do pagode dos anos 90, o Turma do Pagode é formado por Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo).

O grupo iniciou sua trajetória no início dos anos 2000 tocando na noite paulistana e, em mais de 20 anos de carreira, produziu uma extensa discografia – 13 álbuns e 8 DVDs – e inúmeros hits, como “Lancinho”, “Camisa 10”, “Deixa em Off”, “Sua Mãe Vai me Amar”, “Cobertor de Orelha”, entre outros.

Em 2020, o grupo chegou aos 20 anos de carreira como um dos principais nomes do samba e pagode, resultado de trabalho árduo e constante aprimoramento. E após rodar o país – e também os Estados Unidos e a Europa – com a turnê TDP 20 – Nossa História, lança um novo trabalho.

No audiovisual, gravado ao vivo, em agosto, em São Paulo, o grupo paulistano retoma um de seus projetos de maior sucesso: “Mixturadin”. Com um repertório que mescla hits do gênero e canções inéditas, o clássico e o contemporâneo do samba e pagode, “Mixturadin 3” conta com participações especiais de Thiaguinho, Ferrugem, Sorriso Maroto, Dilsinho, Belo, Rodriguinho, Mumuzinho, Kamisa 10 e Xande de Pilares.

Atualmente, o grupo soma 10 milhões de seguidores nas redes sociais, 7.6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2.7 bilhões de visualizações no canal oficial no Youtube e mais de 5 bilhões de aúdio/vídeo streams nas plataformas musicais.