Turma do Pagode lança a inédita “Desobedeço” com Thiaguinho e Rodriguinho

Após o lançamento dos EPs 1 e 2 do audiovisual Mixturadin 3, o Turma do Pagode lança agora “Desobedeço”. Com as participações de Thiaguinho e Rodriguinho, a música inédita fala daquele crush que a pessoa jura não se apegar mas, como não consegue resistir, ele acaba se tornando “o erro mais gostoso que sempre cometo, meu coração grita que não mas eu desobedeço”. A faixa tem tudo para seguir o caminho de “Duvido” e “Hoje é Dia”, faixas do projeto que estão no TOP200 do Spotify, juntamente dos sucessos “Lancinho” e “Bebe e Vem Me Procurar”, totalizando quatro músicas do grupo no ranking da plataforma.

“Quando selecionamos ‘Desobedeço’ aconteceu uma coisa curiosa. A gente já tinha recebido e ouvido dezenas de músicas e também já tínhamos confirmado as participações de Rodriguinho e Thiaguinho e que eles cantariam juntos. E quando a gente recebeu essa música, já na primeira audição, um olhou para o outro e falou: é essa, não tem nem o que pensar!”, relembra Thiagão.

“Adoro a galera da Turma do Pagode, conheço eles há muito tempo, a nossa história vem se cruzando por esses anos, participaram do Legado comigo, no meu último trabalho que eu acabei de lançar, o Rodriguinho no Game, o Leiz cantou representando o Turma do Pagode e tava demorando pra eu cantar junto com eles. Quando o Marcelinho me chamou eu falei exatamente isso: cara, até quando eu ia ter que esperar? risos”, conta Rodriguinho.

E completa, “Muito feliz e a música que eles escolheram pra gente cantar é fantástica. E meu parceiro na música é o Thiaguinho então não tem como não dar certo”.

Para Thiaguinho “é sempre uma alegria estar junto com a Turma do Pagode. É um grupo que eu admiro muito, temos uma amizade de mais de 20 anos, tenho músicas gravadas pelo Turma do Pagode e considero um dos principais grupos que a gente tem na nossa cena. E ser convidado pra cantar com o Rodriguinho deixou mais especial ainda, todos nós nos respeitamos, a gente se admira, nós somos amigos, tanto eu quanto o Rodrigo com toda a galera do Turma, então ficou bonito, ficou genuíno pra caramba. E desejo todo o sucesso do mundo pra esse álbum novo do Turma que eu vou consumir muito porque, além de cantar junto com eles, eu sou muito fã”.

“’Desobedeço’ ficou muito, muito legal, alegre, com a nossa levada, a nossa identidade e também a cara deles. Tanto eles, que participaram e falaram que curtiram muito a música, quanto a gente estamos muito felizes. No dia da gravação nós vimos que a reação do público foi ótima e esperamos que mais pessoas gostem da música como a gente gostou desde a primeira vez que ouvimos. E, se Deus quiser, isso vai fazer ela se tornar um hit”, finaliza Thiagão.

Considerado um dos mais bem-sucedidos projetos do Turma do Pagode, Mixturadin chega ao volume 3 e segue a trilha de sucesso de seus antecessores.

O EP 1 apresentou o sucesso “Duvido” com as participações de Ferrugem e Mumuzinho. A faixa chegou ao Top 50 do Spotify Brasil e soma mais de 22 milhões de streams combinado, sendo certificada Ouro, e já ultrapassa 12 milhões de visualizações no canal do Youtube. “Vergonha no Pagode”, “Foi Libertador” e o medley “Fulminante / Pirata e Tesouro / O Céu Tava Lá”, que também conta com as participações de Ferrugem e Mumuzinho, unem romantismo com muito suingue e completam o primeiro EP.

No EP 2 o grupo apresentou as inéditas “Hoje É Dia” e “A Gente Colhe”, esta última com a participação de Xande de Pilares, além de uma versão para o sucesso sertanejo “Saudade Tatuada”. Xande também participa do medley “Talvez / Só Depois / Já Virou Rotina” com sucessos do pagode.