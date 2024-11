Turma do Pagode apresenta o single “Saudade Tatuada”

O Turma do Pagode lança nas plataformas de streaming “Saudade Tatuada”, mais uma faixa e clipe do audiovisual Mixturadin 3. Com uma dose extra de sofrência, a faixa conta a história de alguém que ainda não superou um antigo relacionamento e, tentando dar uma nova chance ao amor, pede ajuda para esquecer a ex: “tira ela da minha cabeça de uma vez / faz eu esquecer que ainda amo minha ex / faz valer a pena embaixo do meu cobertor / supera ela por favor”.

“’Saudade Tatuada’ é uma regravação de um sertanejo e nós colocamos a nossa cara”, conta Filé.

Mixturadin é considerado um dos mais bem sucedidos projetos da Turma do Pagode e o número 3 segue a trilha de sucesso de seus antecessores. “Duvido”, primeiro single que conta com as participações de Ferrugem e Mumuzinho, entrou no chart do Spotify, e já ultrapassa a marca de 7.3 milhões de streams na plataforma, e de 9.8 milhões de visualizações no canal do Youtube.

Ao unir romantismo e muito suingue, “Duvido” e as outras 3 faixas do EP 1 – “Vergonha no Pagode”, o medley “Fulminante / Pirata e Tesouro / O Céu Tava Lá”, que também conta com as participações de Ferrugem e Mumuzinho, e “Foi Libertador” – tem registrado um crescente número de streams e são cantadas em coro pelo público nos shows pelo Brasil.

Sobre o Turma do Pagode

Influenciados por grandes nomes do samba e do pagode dos anos 90, o Turma do Pagode é formado por Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo).

O grupo iniciou sua trajetória no início dos anos 2000 tocando na noite paulistana e, em mais de 20 anos de carreira, produziu uma extensa discografia – 13 álbuns e 8 DVDs – e inúmeros hits, como “Lancinho”, “Camisa 10”, “Deixa em Off”, “Sua Mãe Vai me Amar”, “Cobertor de Orelha”, entre outros.

Em 2020, o grupo chegou aos 20 anos de carreira como um dos principais nomes do samba e pagode, resultado de trabalho árduo e constante aprimoramento. E após rodar o país – e também Estados Unidos e Europa – com a turnê TDP 20 – Nossa História, lança um novo trabalho.

No audiovisual gravado ao vivo em agosto, em São Paulo, o grupo paulistano retoma um de seus mais bem sucedidos projetos: Mixturadin. Com um repertório que mescla grandes sucessos e canções inéditas, o clássico e o contemporâneo do samba e pagode, Mixturadin 3 conta com participações especiais de Thiaguinho, Ferrugem, Sorriso Maroto, Dilsinho, Belo, Rodriguinho, Mumuzinho, Kamisa 10 e Xande de Pilares.

Atualmente, o grupo soma 10 milhões de seguidores nas redes sociais, 7.2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2.7 bilhões de visualizações no canal oficial no Youtube e mais de 5 bilhões de aúdio/vídeo streams nas plataformas musicais.