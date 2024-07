Turma da Mônica explora atrativos de Foz do Iguaçu em ação inédita

Em uma parceria empolgante com a Mauricio de Sousa Produções, o Visit Iguassu tem o prazer de anunciar uma visita especial da Turma da Mônica aos atrativos naturais e culturais de Foz do Iguaçu. Vindos diretamente da Rua do Limoeiro, Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali e Milena exploraram as Cataratas do Iguaçu, o Macuco Safari, a Itaipu Binacional e o Marco das Três Fronteiras, além de realizar um sobrevoo inesquecível com a Helisul e visitar o Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort.

As visitas tiveram como objetivo a captação de material visual para futuros conteúdos nas redes sociais da Turma da Mônica, promovendo assim o Destino Iguaçu de uma maneira única e envolvente.

Turismo e Entretenimento

A presença da Turma da Mônica em Foz do Iguaçu não foi apenas uma oportunidade para capturar belas imagens, mas também um potente instrumento de promoção turística. “Através desta parceria inovadora, a Turma da Mônica irá valorizar Foz do Iguaçu como um destino ideal para famílias e viajantes que buscam tanto entretenimento quanto contato com a natureza”, explica a diretora-executiva do Visit Iguassu, Elaine Tenerello. “Esses personagens queridos trazem consigo uma legião de fãs e a capacidade de transmitir encantamento deste lugar incrível”, aponta.

Origem

A ideia desta ação pioneira surgiu durante o Sindepat Summit, evento promovido em abril deste ano pelo Sistema Integrado de Parques & Atrações Turísticas em Foz do Iguaçu. “A intenção foi valorizar esse que é um dos principais destinos turísticos do Brasil, privilegiadamente localizado na tríplice fronteira, destacando que a viagem é divertida e cheia de aventura, como nas histórias da Turma da Mônica”, afirma Mauro Sousa, diretor da Mauricio de Sousa Produções, que completa: “Há uma conexão de longa data entre a Turminha e Foz do Iguaçu, o que nos permite sonhar com o futuro, por que não? Afinal, essa é uma de nossas missões: levar o universo criado por Mauricio de Sousa para todas as regiões do Brasil e do mundo”.

A iniciativa da Mauricio de Sousa Produções em parceria com o Visit Iguassu contou com apoio de associados ao Instituto de Promoção Turística: Urbia +Cataratas, Marco das Três Fronteiras, Turismo Itaipu, Macuco Safari e Helisul. O setor de Comunicação do Visit Iguassu foi responsável pelo planejamento do roteiro, logística de transporte, isenção de acesso aos atrativos e produção de imagens e fotos.

A presença da Turma da Mônica em Foz do Iguaçu é parte de um projeto da Mauricio de Sousa Produções chamado Turma da Mônica Visita, que consiste na presença dos personagens em pontos turísticos e eventos no Brasil e fora do País também. Essa iniciativa já passou por outros destinos brasileiros, como Gramado, e internacionais, como Kissimmee (Flórida), entre outros. Especialmente em Foz, a Turminha do bairro do Limoeiro já está presente há mais de 14 anos, com atrações fixas dentro do Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort, além de suítes temáticas da Mônica e do Cebolinha. Vale lembrar ainda que a Mônica é embaixadora oficial do Turismo brasileiro desde 2008.

– Sobre Mauricio de Sousa Produções

A Mauricio de Sousa Produções é uma das maiores empresas de entretenimento do Brasil, responsável por uma das marcas mais admiradas do país, a Turma da Mônica. A MSP investe em inovação e produz conteúdos em todas as plataformas com a mais alta tecnologia, alinhando educação, cultura e entretenimento.

Uma de suas divisões, Ao Vivo, tem como missão transformar o universo criado por Mauricio de Sousa em experiências inesquecíveis para toda a família. Por meio de parques, centros de entretenimento familiar, espetáculos musicais, restaurante, encontro com personagens, eventos corporativos, culturais, esportivos, espaços temáticos interativos em hotéis, shoppings e feiras de negócios, milhares de pessoas de todas as idades têm contato com a Turma da Mônica de forma lúdica, educativa e cultural.

A divisão é liderada pelo empresário, produtor e diretor de produção da MSP, Mauro Sousa, filho de Mauricio e inspiração para criação do personagem Nimbus. Os projetos fixos e itinerantes da MSP Ao Vivo impactam, direta ou indiretamente, mais de 60 milhões de pessoas todos os anos.

– Sobre o Visit Iguassu

O Visit Iguassu é o Convention & Visitors Bureau, entidade privada, sem fins lucrativos e independente, focada no marketing e promoção turística de Foz do Iguaçu para atrair mais visitantes de lazer, negócios e eventos. Com a missão de desenvolver de forma estratégica, e sustentável, o turismo da cidade, o Instituto tem o compromisso de captar novos eventos nacionais e internacionais, promover o Destino Iguaçu – formado também – pelo Paraguai e Argentina e capacitar agentes e operadores de turismo.

Há mais de 15 anos trabalha em formato associativo e cumpre seus objetivos estatutários com responsabilidade, profissionalismo e transparência. A entidade se mantém relevante frente ao setor, buscando soluções de forma conjunta e atuando para gerar novas demandas e oportunidades de negócios e eventos para mais de 100 empresas associadas de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina. São hotéis, atrativos turísticos, gastronomia, empresas de serviços para eventos, agências de viagens, comércio, entre outros segmentos de empresas privadas que entregam produtos e serviços turísticos no Destino Iguaçu.

A governança corporativa da entidade é formada pelo Conselho Diretor, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal e uma equipe executiva composta por dez profissionais. Para saber mais acesse www.iguassu.com.br