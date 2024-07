Turistas e motorista ficam feridos em acidente de buggy em Alagoas

Turistas e o motorista de um buggy ficaram feridos após um acidente na praia do Patacho, em Porto de Pedras (AL).

Acidente envolveu o veículo turístico, uma motocicleta e um carro de passeio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi feito às 10h28 desta quinta-feira (11).

Cinco pessoas precisaram de atendimento médico. Elas foram levadas por populares e por equipes do Samu a hospitais da região.

Motorista ficou com os ferimentos mais graves. Ele teve fratura nos braços e nas pernas, informou o Corpo de Bombeiros. Os outros turistas, todos de Minas Gerais, sofreram pancadas na região do peito.

Motociclista fugiu do local do acidente. O dono da moto não foi encontrado e deixou o veículo no local, informou o CBMAL.

Dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. A reportagem buscou a Polícia Civil de Alagoas para saber se o caso foi registrado e aguarda retorno sobre o assunto.