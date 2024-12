Turistas de cruzeiros impulsionam atrações turísticas de Santos e aquecem economia local

Na sexta-feira, dia 29, o Porto de Santos registrou o mais intenso movimento da atual temporada de cruzeiros, com a atracação simultânea de três navios. Logo nas primeiras horas do dia, o reflexo desse aumento de visitantes foi perceptível no Centro Histórico da cidade, que viu suas ruas serem preenchidas por turistas de diversas nacionalidades, que chegaram em ônibus, táxis e veículos de aplicativos, ansiosos por explorar os pontos turísticos locais.

O MSC Orchestra, proveniente da Europa após cruzar o Oceano Atlântico para dar início à sua temporada no Brasil, foi responsável pela chegada de 1.700 passageiros em trânsito. No Valongo, pelo menos oito ônibus transportaram turistas que haviam adquirido pacotes turísticos a bordo do navio. Esses visitantes se espalharam por atrações icônicas como o Museu Pelé, a linha turística do bonde e o Museu do Café.

Dentre os turistas, o austríaco Helmut Sturmlehner, de 71 anos, destacou-se ao visitar o Museu Pelé assim que desembarcou do MSC Orchestra. “Na Europa, Pelé é uma lenda. Sabemos muito sobre ele e foi uma experiência incrível visitar o museu. Essa foi nossa primeira parada; agora vamos experimentar o passeio de bonde”, relatou Sturmlehner.

Os outros dois navios que marcaram presença nesta sexta foram o MSC Seaview e o Costa Pacífica. Ambos contribuíram significativamente para o fluxo de pessoas no Terminal Marítimo Giusfredo Santini-Concais. O Seaview será a embarcação com maior número de escalas em Santos nesta temporada, totalizando 40 paradas. Já o Costa Pacífica fará 28 escalas e tem um evento especial planejado: na noite de Réveillon, fundeará na Barra para permitir que seus passageiros assistam à tradicional queima de fogos – uma novidade para a cidade.

A previsão é que tanto o MSC Orchestra quanto o MSC Seaview e o Costa Pacífica deixem o porto entre 17h e 19h do mesmo dia. Outras datas previstas para a chegada simultânea de três embarcações são 26 de janeiro, 27 de fevereiro e 9 de março.

A expectativa para a temporada de cruzeiros 2024/2025 é otimista, com uma projeção de atrair um milhão de turistas à cidade de Santos. Estima-se que essa movimentação injete R$ 1,5 bilhão na economia local, prometendo ser uma das temporadas mais promissoras dos últimos anos. Até 20 de abril de 2025, o terminal deverá receber 151 escalas distribuídas entre 13 navios diferentes.