Turistas argentinos são alvo de tiroteio em praia carioca

Na tarde de ontem, um incidente trágico ocorreu na praia carioca, especificamente na altura do Posto 4, quando dois turistas argentinos foram vítimas de um ataque armado. De acordo com relatos de testemunhas citados pela CBN, indivíduos armados desembarcaram de uma motocicleta e rapidamente se dirigiram à faixa de areia.

Um dos criminosos teria abordado um dos argentinos, puxando seu cordão, antes de abrir fogo contra os turistas. Após a ação violenta, os assaltantes conseguiram fugir do local, deixando as vítimas gravemente feridas.

Imagens que se espalharam nas redes sociais mostram um helicóptero do Corpo de Bombeiros realizando um pouso emergencial na areia para prestar socorro aos feridos. Os turistas foram prontamente transportados para hospitais da região: um foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, enquanto o outro recebeu atendimento no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

A Polícia Civil já deu início a uma investigação formal sobre o caso, com a abertura de um inquérito para apurar todos os detalhes do ocorrido. Paralelamente, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento na área afetada, com o objetivo de aumentar a segurança e prevenir novos episódios de violência.