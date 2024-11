Turista Mineiro Morre em Acidente de Parapente na Bahia

Um trágico acidente envolvendo um turista mineiro chocou a comunidade de Prado, no extremo sul da Bahia, na última sexta-feira (15). Eudes Cordeiro Faria, de 57 anos, perdeu a vida durante um salto de parapente na praia da Areia Branca. O incidente ocorreu por volta das 16h, quando Faria colidiu com uma falésia e caiu em uma área rochosa à beira-mar. Apesar da rápida ação do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), o turista não resistiu aos ferimentos.

Natural de Governador Valadares, em Minas Gerais, Eudes era aposentado da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) e apaixonado por atividades ao ar livre, como trilhas de moto e voos de parapente. Antes do acidente, ele compartilhou imagens deslumbrantes da paisagem local nas redes sociais, demonstrando seu entusiasmo pelo voo. Amigos e familiares lamentaram profundamente sua perda.

A Delegacia Territorial de Itamaraju está conduzindo uma investigação para esclarecer as causas do acidente. As apurações iniciais indicam que Eudes perdeu o controle do equipamento antes da colisão fatal. Testemunhas estão sendo ouvidas para fornecer detalhes adicionais sobre o ocorrido.

Este triste acontecimento ressalta a importância da segurança em esportes radicais como o parapente. É essencial que os praticantes estejam cientes dos riscos e sigam todas as recomendações de segurança para evitar tragédias similares no futuro.

Em suma, a morte de Eudes Cordeiro Faria deixa uma lacuna significativa na vida daqueles que o conheciam. Sua paixão pela aventura e pela natureza será lembrada por todos que tiveram o privilégio de partilhar desses momentos com ele. Este acidente serve como um alerta para a comunidade sobre os cuidados necessários ao se aventurar em atividades esportivas radicais.