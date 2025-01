Turista italiano é atacado por assaltantes na Praia do Flamengo, Rio de Janeiro

Na manhã da última quarta-feira (1º), um turista italiano foi vítima de uma tentativa de roubo na Praia do Flamengo, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu quando o visitante desembarcou de um veículo e foi abordado por indivíduos armados com um objeto cortante, cuja natureza não foi divulgada.

A Polícia Militar informou que, após o ocorrido, uma equipe do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) se dirigiu ao Hospital Municipal Souza Aguiar para acompanhar a situação do ferido.

Em depoimento, o turista relatou que, ao sair do carro, foi surpreendido por criminosos que tentaram roubar seu celular, resultando em ferimentos durante a abordagem.

O Hospital Municipal Souza Aguiar comunicou que o estado de saúde do paciente é estável e que ele está recebendo os cuidados necessários.

As autoridades registraram a ocorrência na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde as investigações estão em andamento para localizar e identificar os responsáveis pelo ataque.