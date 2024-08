Turista é encontrado morto em Copacabana, e polícia suspeita de ‘boa noite, Cinderela’

Um turista jamaicano com nacionalidade dos Estados Unidos foi encontrado morto na quinta-feira (8) em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A polícia investiga se D’Wayne Antonio Morris, 43, foi vítima do golpe conhecido como ‘boa noite, Cinderela’.

Um amigo de D’Wayne que o acompanhava na viagem ao Rio de Janeiro afirmou a policiais que eles foram a uma boate na Lapa, na região central da cidade, e voltaram acompanhados de duas mulheres ao apartamento em que eles estavam hospedados na rua Bulhões Carvalho, em Copacabana.

O amigo saiu do apartamento ao longo do dia e, ao voltar à noite, por volta das 20h, encontrou D’Wayne sozinho e desacordado. Policiais militares do 19° BPM (Copacabana) foram acionados pelo colega, mas já encontraram o turista sem vida.

A investigação da morte de D’Wayne é conduzida pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), que já realizou perícia e tenta apurar a autoria do crime. Uma das linhas de investigação é de que o turista tenha sido vítima do golpe ‘boa noite, Cinderela’, ingerindo alguma substância em bebidas.

À polícia o amigo de D’Wayne afirmou que após a boate teria sentido o efeito de alguma substância que desconhecia. Ele também observou que alguns pertences do amigo tinham sumido.