Turista é baleado ao entrar por engano em comunidade próxima ao Cristo Redentor

Um turista foi baleado ao entrar por engano em uma comunidade próxima ao Cristo Redentor , no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (12). O homem, que tem 51 anos e não teve identidade divulgada pela polícia, foi levado ao hospital e está internado.

Segundo policiais que atenderam a ocorrência, o homem dirigiu pelo bairro do Rio Comprido, região central do Rio, quando entrou por engano na rua Cândido de Oliveira, na comunidade do Escondidinho.

A parte alta do bairro do Rio Comprido é usada por alguns motoristas como atalho para chegar ao Cristo Redentor e ao Parque Nacional da Tijuca.

Segundo testemunhas ouvidas pelos PMs, o GPS teria dado uma trajetória que percorria dentro das comunidades.

Ele foi atingido por pelo menos um tiro no tronco e socorrido por militares do Corpo de Bombeiros no hospital municipal Souza Aguiar, no centro. Segundo os bombeiros, o turista apresenta ferimentos graves.

Na terça (10), a capitã de mar e guerra Gisele Mendes de Souza e Mello morreu após ser atingida por um tiro na cabeça dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, zona norte do Rio de Janeiro. Ela participou de um evento dentro da unidade de saúde.

Gisele era médica especialista em geriatria, e atuou como diretora do Hospital Naval de Brasília.