Turista desaparece em Praia Grande após cair de colchão inflável no mar

Um incidente trágico ocorreu na praia do bairro Guilhermina, em Praia Grande, no litoral paulista, onde um turista de 35 anos desapareceu após cair de um colchão inflável no mar. O fato aconteceu na noite da última terça-feira, dia 7.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima estava com dois amigos que conseguiram retornar à costa de forma consciente e foram prontamente atendidos pela equipe de emergência. Os três homens estavam desfrutando do mar em um colchão inflável de casal quando o acidente aconteceu.

A equipe de resgate, composta por oito bombeiros e três viaturas, iniciou as operações de busca utilizando a técnica conhecida como salvamento com mergulhos em três tempos. Apesar dos esforços realizados durante cerca de uma hora, Diego Alves de Deus não foi localizado.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) confirmou que Diego era natural do bairro Itaim Paulista, em São Paulo. As buscas foram retomadas na manhã desta quarta-feira, dia 8, com a participação dos irmãos do desaparecido, que estão acompanhando as operações.

O caso segue sendo monitorado pelas autoridades competentes enquanto as esperanças de encontrar o turista permanecem.