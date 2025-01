Turista chinês é alvo de assalto violento em trilha no Guarujá

Um incidente grave foi registrado nesta terça-feira (31) na trilha do Mar Casado, localizada na praia de Pernambuco, em Guarujá, litoral paulista. Um turista de nacionalidade chinesa, com 40 anos de idade, foi vítima de um assalto violento, resultando em ferimentos.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), a abordagem ocorreu por volta das 12h, quando o homem caminhava pela trilha e foi surpreendido por um assaltante armado. Durante a ação criminosa, o bandido disparou uma arma, atingindo a coxa esquerda do turista e provocando também uma lesão no ombro.

Após o ataque, o suspeito subtraiu o celular da vítima e fugiu do local. O turista, que caiu ao solo devido ao ferimento, recebeu auxílio imediato de pessoas que estavam nas proximidades. Esses cidadãos prestaram socorro e o levaram até o início da trilha, onde a PM realizou os primeiros atendimentos antes de encaminhá-lo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Enseada.

Na UPA, os médicos avaliaram a situação do paciente e informaram que o ferimento não comprometeu vasos sanguíneos ou estruturas ósseas importantes. Após receber os cuidados necessários, o turista teve alta e seguiu acompanhado pela polícia para formalizar o boletim de ocorrência.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) registrou o caso na Delegacia Sede de Guarujá como tentativa de roubo a transeunte. Entretanto, as investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil sob a possibilidade de latrocínio, que se caracteriza pela intenção de matar durante uma tentativa de roubo.

Até o momento, o autor do crime não foi identificado nem localizado. O boletim de ocorrência aponta que a vítima não conseguiu fornecer detalhes sobre as características físicas do assaltante.

A Prefeitura de Guarujá reafirmou seu compromisso com a segurança pública e ressaltou que medidas estão sendo tomadas para investigar e prevenir futuros incidentes na região turística.