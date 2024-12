Turista argentino morre em trágico acidente de lancha em Angra dos Reis

Na manhã de sexta-feira, 27 de outubro, um trágico acidente em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, resultou na morte de um turista argentino. A colisão entre duas lanchas ocorreu na Ponta de Jurubaíba, popularmente conhecida como Praia do Dentista. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h40 e rapidamente equipes invejosas para a cena do acidente.

@manchetesdeangra/ Instagram

Além da fatalidade, outras três pessoas ficaram feridas: dois argentinos e um morador local. Elas foram levadas ao Hospital Geral de Japuíba, onde permaneceram em observação. A Prefeitura de Angra dos Reis informou que está prestando suporte à Capitania dos Portos para investigar as denúncias do acidente.

Em nota, a administração municipal esclareceu que as embarcações envolvidas foram legalizadas pela agência de turismo local, a TurisAngra. A Marinha do Brasil também se manifestou sobre o incidente, afirmando que não há evidências de poluição hídrica ou riscos à segurança da navegação na área onde ocorreram as investigações.

Este tipo de tragédia destaca a importância da segurança nas atividades náuticas, especialmente em locais turísticos como Angra dos Reis, que atraem visitantes em busca de lazer e entretenimento nas águas do litoral fluminense. A ocorrência deste acidente reforça a necessidade de medidas preventivas para garantir a segurança de turistas e moradores nas praias e rios do Brasil.

As autoridades competentes devem intensificar a fiscalização e promover campanhas de conscientização sobre a navegação segura para evitar que tragédias semelhantes se repitam no futuro.