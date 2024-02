Turismo Seguro: Práticas para aproveitar os dias de folia em segurança

O Carnaval de 2024 vai superar as expectativas e será o melhor dos últimos cinco anos. Há uma expansão da festividade para todo o estado de SP, aguardando uma população de cerca 4,4 milhões, segundo estimativas do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Setur-SP. Com isso, o cenário se torna propício a ocorrências de furtos, roubos, e outros crimes.

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de SP (Setur-SP), em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP (SSP-SP), reforçam alguns cuidados e práticas de segurança para os milhares de foliões adotarem e não perderem o melhor da festa: a diversão.

● Fique atento ao seu celular. Nunca o guarde no bolso de trás;

● Atenção nas transações via Pix. Confirme sempre o valor e os dados do recebedor;

● Métodos de pagamento eletrônicos, como; cartões de débito, crédito e aplicativos, são as melhores opções;

● Leve dinheiro apenas para o necessário e não o manuseie em locais movimentados.

● Procure locais seguros para fazer as suas fotos e observe as pessoas ao seu redor;

● Evite a utilização de acessórios de valor como, relógios, joias, carteiras, bolsas;

● Prefira transporte público e serviços de aplicativos ou táxis para a sua locomoção, ou em caso de veículo próprio, ande sempre com vidros levantados e estacione em locais credenciados e seguros. Jamais em ruas afastadas e vazias;

● Em caso de consumo de álcool não exagere na quantidade e não aceite bebidas de desconhecidos;

● Redobre o cuidado com as crianças, utilize pulseiras de identificação com nomes e contato telefônico dos responsáveis;

● Oriente as crianças a procurarem policiais, caso se percam.

Ações do Governo de SP – Operação Carnaval 2024

A operação, que ocorre em todo o estado, teve início no último sábado (3), com o pré-carnaval, e terá o efetivo, durante e pós-carnaval, dias 17 e 18, conta o reforço 15 mil policiais militares e 5 mil policiais civis durante os dias de folia. Também com o suporte de 6 mil viaturas, embarcações, helicópteros e drones, com a coordenação de uma Sala de gerenciamento de ocorrências.

O policiamento estará durante todo o trajeto, dos blocos e em locais estratégicos, e de fácil acesso, em caso de ajuda. Além de tendas de acolhimento, que irão proteger vítimas de crime e importunação sexual na região dos megablocos, com policiais militares mulheres treinadas para esse tipo de ocorrência. Também haverá o policiamento à paisana, em meio ao público para observar atitudes suspeitas e evitar crimes, sinalizando a central de operações.