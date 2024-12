Turismo rural: temporada de lichias no Parque Maeda começa no dia 20 de dezembro

A partir do dia 20 de dezembro (sexta-feira), o Parque Maeda, em Itu/SP, abre oficialmente a temporada de passeios ao pomar de lichias! O momento, bastante esperado, acontece apenas uma vez ao ano, durante o curto período da safra da fruta, proporcionando uma vivência inesquecível para os visitantes.

No passeio, é possível colher lichias diretamente do pé, desfrutando de uma conexão especial com a natureza e degustando a fruta em sua forma mais fresca. O passeio custa R$ 45,00 por pessoa, incluindo consumo à vontade no local. Caso o visitante queira levar essa delícia para casa, as lichias estarão disponíveis por R$ 45,00 o quilo.

A partir do dia 20 de dezembro, com o funcionamento especial de férias do parque, o passeio estará aberto todos os dias da semana, das 10h às 16h, e se estenderá até o final da safra, prevista para ser mais curta neste ano.

Para participar, além do acesso ao pomar, é necessário adquirir o passaporte day use ou a entrada avulsa do parque. Crianças até quatro anos, acompanhadas de um adulto pagante, têm acesso gratuito. Informações sobre a realização do passeio na data pretendida devem ser confirmadas através dos telefones (11) 2118-6200 ou (11) 94303-9767.

Sobre o parque

O Maeda conta com infraestrutura completa de lazer e hospedagem ao visitante, incluindo pesqueiro, um dos maiores restaurantes self-services do país e um dos maiores jardins japoneses do Brasil. É possível ter acesso ao Parque Maeda pelo passaporte day use. O passaporte é um pacote que já inclui o almoço, passeios como jardim japonês, árvore gigante e rodas d’água, parque aquático, pesca esportiva, passeios de trenzinho e de teleférico, pedalinho e quadriciclo. Com o passaporte day use, o almoço é à vontade com uma grande variedade de pratos quentes, comida japonesa e bebida não alcoólica. O passaporte pode ser adquirido antecipadamente pelo site.

O parque aquático do Maeda tem piscinas com toboáguas para crianças e adultos e conta com o apoio e a segurança de monitores e salva-vidas. Há, ainda, passeios a cavalo e voo de helicóptero por todo o perímetro do parque. A vista panorâmica é incrível e atrai muita gente.

Pesca esportiva e hospedagem

Para quem gosta de pesca esportiva, o Maeda é o lugar certo. O complexo de lazer tem diversos espaços para a prática da pesca, sendo eles: Tancão, Tanques de Engorda, Caiaque Fishing e tanques do próprio parque. Em todos eles é possível fisgar espécies diferenciadas em meio a uma exuberante paisagem natural, repleta de verde e ar fresco.

Para ter uma experiência ainda mais bacana e aproveitar com calma, hospede-se na Pousada Maeda. A pousada já conta com uma piscina privativa e fica ao lado do Parque Maeda. Há apartamentos e chalés para casais e famílias com banheiro, TV, frigobar e roupas de cama e banho.

Endereço: Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia, Km 18 – Itu/SP

Telefone: (11) 2118-6200

WhatsApp: (11) 94303-9767