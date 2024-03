Turismo rural impulsiona negócios de famílias produtoras, em Jundiaí

Jundiaí, cidade próxima à capital paulista, tem se transformado em um dos principais destinos do país para quem quer praticar o turismo rural, setor que registrou um crescimento expressivo na cidade nos últimos 10 anos. De acordo com a Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo da Prefeitura de Jundiaí, entre 2013 e 2023, o número de turistas saltou de 390 mil para mais de um milhão. E o número de negócios dedicados a este ramo passou de 30 para mais de 80. Uma oportunidade e tanto para muitas famílias jundiaienses.

Caso, por exemplo, da família Fontebasso. A história deles por aqui começou no final do século 19, quando o imigrante italiano Santo Fontebasso chegou no Brasil e, após cinco anos, já no início do século 20, comprou uma propriedade rural e passou a trabalhar especialmente com o cultivo de uva, com boa parte da produção sendo utilizada por vinícolas da região, além do plantio de algumas hortaliças e de outras frutas, como o caqui. Até aí, a principal fonte de renda da família vinha justamente da venda de toda essa produção agrícola.

Mas não demorou muito para que começassem também a produzir o próprio vinho, incrementando ainda mais os lucros da família. Tanto a produção agrícola quanto de vinho eram as principais responsáveis pelo faturamento da família Fontebasso até 2018. Até que tiveram a ideia de começar a investir no turismo rural. O primeiro passo foi com a inauguração de um restaurante, em 2019, e logo em seguida com a oferta de passeios guiados, apresentando aos turistas um pouco mais sobre a história da própria família e também da cultura agrícola da cidade.

“A gente já enxergava que o que estávamos fazendo não era o suficiente para a nossa sobrevivência, que a venda de vinho na nossa adega estava ficando cada vez mais difícil”, justifica Gabriel Fontebasso, tataraneto de Santo, sobre o interesse da família no investimento em turismo rural. Estudioso sobre o assunto, junto com o irmão, o entusiasta conta que a família deve anunciar novidades em breve. “Pretendemos aumentar, ainda neste ano, as opções de experiências que os turistas podem ter no nosso sítio”, avisa o empreendedor.

De acordo com Gabriel, a família recebeu mais de 15 mil turistas em 2023 e, com a soma dos passeios guiados e da venda de vinhos próprios, sem considerar os ganhos com o restaurante, o Sítio Fontebasso teve um aumento significativo no faturamento médio mensal, chegando a aproximadamente 25% a mais do valor registrado na comparação com o ano de 2022. “O turismo rural abriu uma nova oportunidade de negócio para a nossa família, que não abre mão da tradição, mas também não se fecha para o novo”, conclui Gabriel.

Destino premiado

Promovido pela ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil e SKAL Internacional São Paulo, com apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, a cidade de Jundiaí foi eleita por voto popular, em 2023, vencedora na categoria “Turismo Rural” do Prêmio Top Destinos Turísticos. Foi a terceira vez que a cidade conquistou este título. Os outros foram em 2019 e 2021.



“Jundiaí tem a característica de contar com belas paisagens e a preservação de sua história e sua tradição. O turismo rural reúne as qualidades com o desenvolvimento econômico gerado pela visitação e consumo, resultando em renda e emprego”, diz o prefeito Luiz Fernando Machado.

Para conhecer a variedade de atrações pelas rotas da cidade, confira mais informações no site Turismo Rural de Jundiaí.