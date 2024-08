Turismo Nacional tem sábado de emoções com quatro corridas no Autódromo Velocitta

A Turismo Nacional abriu neste sábado (24) a quinta etapa da temporada 2024 e a quarta rodada do campeonato Sprint. Em dia muito quente, mas também de névoa no horizonte em razão das queimadas no interior paulista, o Autódromo Velocitta foi o palco de quatro corridas repletas de batalhas e muitas emoções em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Pela manhã, as vitórias ficaram com Marcus Índio — dupla de Enzo Gianfratti — e Pedro Bürger na categoria A, enquanto Daniel Nino gabaritou e triunfou nas duas provas pela classe B. Bürger e Nino são companheiros de equipe na WC6 Motorsport, equipe liderada por Wellington Cirino, multicampeão nos caminhões.

No período da tarde, na esteira de outras duas corridas bastante agitadas, o atual líder do campeonato Overall e Sprint A, Rafa Reis, levou a melhor na Corrida 3. Na última prova do dia, o primeiro lugar ficou com o tricampeão Juninho Berlanda. As glórias na categoria B ficaram repartidas entre Daniel Nino, um dos grandes nomes do sábado, e Augusto Sangalli, dono de quatro vitórias entre os ‘rookies’.

A primeira de Índio

Marcus Índio aproveitou com propriedade a pole conquistada por Enzo Gianfratti, seu parceiro na pilotagem do Chevrolet New Onix #19 da G Racing Motorsport, na tarde da última sexta-feira. O experiente piloto soube controlar a vantagem e conquistou sua primeira vitória na Turismo Nacional em uma Corrida 1 com muitas disputas por posição e duelos bem interessantes. Já o triunfo na categoria B ficou com Daniel Nino, que aliou performance e a oportunidade de estar no lugar certo na hora certa após revés sofrido pelo seu adversário direto na luta pelo título, João Cardoso. A vitória entre os ‘rookies’ ficou com Augusto Sangalli.

Índio destacou seu primeiro triunfo na TN e ainda revelou os planos da equipe G Racing Motorsport para 2025: “Muito obrigado a todo mundo da nossa equipe, ao Daniel e ao Enzo Gianfratti. É nossa segunda etapa e já vencer é algo bem legal. Estamos no caminho certo e já com planos de aumentar nossa equipe. Nosso foco é colocar o Enzo no caminho da Stock Car, seguir no ano que vem, disputar o campeonato e ter mais alguns carros”, pontuou o piloto.

Festa da WC6

Os pilotos partiram para a Corrida 2 com o grid determinado pelo resultado da prova anterior. Desta forma, Índio largou novamente na frente, mas o piloto enfrentou problemas e perdeu posições importantes. Pedro Bürger, que vinha logo atrás, assumiu a liderança para não mais perde-la ao longo da prova. Fabiano Cardoso, que faz dupla com Thiago Tambasco, cruzou a linha de chegada em segundo, enquanto novamente Daniel Nino confirmou o primeiro lugar na categoria B, em manhã de glória para a equipe WC6 Motorsport. Sangalli faturou novamente entre os ‘rookies’.

Pedro Bürger destacou a campanha em alta neste seu primeiro ano completo na categoria: “É muito bom voltar a vencer na Turismo Nacional. Foi bem difícil ali, do meio pra frente, com muito calor na pista. A ideia foi administrar a vantagem, mas foi uma luta para me manter à frente. Gosto muito do Velocitta, já havia corrido aqui antes, e encaixei muito bem com o carro”, disse.

Na luta pelo título na B, Daniel Nino enfatizou a grande fase vivida em 2024. “Fizemos duas corridas incríveis. Meus adversários são todos meninos, então vem sendo um desafio enorme competir contra eles. Temos de ter muita cabeça para disputar esse título. Hoje foi um grande teste, vi que tinha ritmo, mas focado em buscar uma conquista tão importante na minha carreira”.

Tarde de emoções no Velocitta

A terceira corrida do dia foi de muitos embates desde a largada, com vários momentos em que três carros andaram lado a lado. Pela ordem inversa da segunda prova, Gui Sirtoli largou na frente, em cenário de céu encoberto e com temperatura em queda. O cascavelense lutou, mas ficou sem ritmo para segurar outros tantos concorrentes fortes, como Juninho Berlanda e Rafa Reis, que fizeram as ultrapassagens.

Reis venceu com 0s449 de vantagem para Juninho Berlanda, faturando assim seu quinto triunfo no campeonato. Na B, a vitória ficou com Augusto Sangalli — quinto colocado no geral —, pela quarta vez na temporada. O piloto também venceu entre os ‘rookies’, repetindo o feito alcançado pela manhã.

“Feliz por mais um triunfo aqui na TN. Meu maior objetivo hoje era somar o maior número de pontos e conseguir um bom lugar para largar hoje à tarde. Consegui uma vitória e um terceiro lugar, o que foi importante para o campeonato. Agora é fechar bem a etapa e seguir pontuando bem para fechar o fim de semana na liderança”, declarou Reis.

A quarta corrida da etapa e a última do dia teve o grid formado pelo resultado final da terceira prova. Rafa Reis segurou a liderança, mas foi muito pressionado por Berlanda e Gui Sirtoli. Mesmo tendo no seu encalço pilotos de muita experiência na Turismo Nacional, o piloto da Car Racing se defendeu com propriedade, até que Berlanda usou de toda a bagagem de tricampeão da categoria para fazer a ultrapassagem e tomar a dianteira.

Berlanda partiu para sua sexta vitória no campeonato e deixou a ‘confusão’ para trás. Ernani Kuhn passou Rafa Reis nas voltas finais e terminou na segunda posição. Logo atrás finalizou Arthur Scherer, em impressionante reação depois de ter largado em último nesta tarde para concluir a prova final do sábado na quarta posição. Em sexto no geral, Daniel Nino faturou seu nono triunfo no ano, empatando com João Cardoso, que viveu um sábado complicado em Mogi Guaçu.

Juninho agora é o piloto com mais vitórias no ano na categoria A. O catarinense comemorou a conquista no Velocitta. “Feliz com a vitória hoje. Conseguimos um dia com bons resultados e agora encurtamos nossa diferença para a liderança. Vamos buscar manter esse ritmo amanhã para fecharmos um grande fim de semana”, disse o dono do Toyota Yaris #17 da Pein Competições.

Por fim, Augusto Sangalli comemorou um sábado positivo na Turismo Nacional com quatro triunfos entre os ‘rookies’ e um geral na categoria B. “Foi um dia muito feliz, mas muito difícil também. Vencemos uma Corrida 3 contra grandes adversários e consegui vitórias importantes para o campeonato dos ‘rookies’.

Agora é seguir nessa forma para concluirmos essa etapa novamente no topo do pódio”.

Ventos fortes atingiram a região do Autódromo Velocitta ao fim do dia, o que resultou em um atraso no trabalho das equipes nos boxes. Por isso, a programação de pista sofreu algumas alterações nos horários no domingo para permitir que as equipes tenham mais tempo na preparação de seus carros.

Diversão acessível em Mogi Guaçu

Domingo fecha a agenda da Turismo Nacional em Mogi Guaçu com mais duas corridas. A quinta prova da rodada, com 20 minutos de duração, tem largada prevista para 11h40. Mas horas antes, às 9h20, acontece a aguardada visitação aos boxes, momento em que o fã pode conhecer de perto as máquinas que aceleram na pista, ver seus pilotos preferidos e ainda ganhar brindes exclusivos. E a última corrida da etapa do Velocitta, também com 20 minutos mais uma volta, terá largada às 15h40.

O público terá entrada gratuita neste domingo. Além da presença ‘na faixa’, as mil primeiras pessoas que chegarem ao Velocitta terão acesso direto para a visitação aos boxes para conferir bem de perto a categoria dos carros que você dirige.

A Turismo Nacional é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, plataforma de streaming Zapping, canal Motorsport.tv Brasil no YouTube, Portal High Speed, mídias da emissora Catve e canal Parc Fermé, com narração em italiano. O BandSports exibe um VT com os melhores momentos da etapa ao longo da semana seguinte.

Turismo Nacional, temporada 2024

Etapa 5 (quarta rodada Sprint), Autódromo Velocitta, Mogi Guaçu

Corrida 1, resultado final

1º – Marcus Índio/Enzo Gianfratti #19 (Chevrolet New Onix/Gracing Motorsport), A, 8 voltas em 17min14s107

2º – Pedro Bürger #66 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), A, a 1s337

3º – Daniel Nino #18 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), B, a 3s338

4º – Fabiano Cardoso/Thiago Tambasco #46 (Hyundai HB20/Fast Racing), A, a 3s821

5º – Pablo Alves #33 (Chevrolet New Onix/Maranatha Racing), A, a 5s683

6º – Juninho Berlanda #17 (Toyota Yaris/Pein Competições), A, a 6s000

7º – Augusto Sangalli #88 (Chevrolet New Onix/Pein Competições), B, Rookie, a 6s336

8º – João Cardoso #109 (Chevrolet Onix/Auto Racing), B, a 7s944

9º – Augusto Freitas #4 (Chevrolet New Onix/Fast Racing), A, a 8s051

10º – Lutianne Soares #999 (Chevrolet New Onix/Landerson Competições), A, a 8s502

11º – Rodrigo Elger/Gui Sirtoli #65 (Chevrolet New Onix/GS Sports), A, a 10s794

12º – José Neto #93 (Volkswagen Polo/Brandão Motorsport), B, Rookie, a 11s129

13º – Victor Manzini #117 (Peugeot 208/Manzini), B, Rookie, a 11s557

14º – Junior Niju #30 (Chevrolet New Onix/Pein Competições), A, a 13s048

15º – Dorivaldo Gondra Jr. #121 (Volkswagen Polo/Porthack), B, a 14s846

16º – Guilherme De Bellis #888 (Ford New Ka/Car Racing), B, Rookie, a 15s163

17º – Rogério Santos/Beto Pontes #90 (Chevrolet New Onix/Landerson Competições), A, Sênior, a 18s479

18º – Thiago Guinzelli #105 (Volkswagen Gol/Porthack), A, a 21s205

19º – Rafa Reis #301 (Chevrolet Onix/Car Racing), A, a 25s251

20º – Américo Lanzoni #110 (Chevrolet New Onix/Manzini), B, a 38s642

21º – Edson do Valle/Jairo Andrade #8 (Citroën C3/Baguá Racing), B, a 2 voltas

Não terminaram

Ernani Kuhn #107 (Chevrolet New Onix/Auto Racing), A, a 3 voltas

Alexandre Frankenberger/João Bortoluzzi #80 (Volkswagen Polo/BF Racing), A, a 3 voltas

Arthur Scherer #116 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), A, a 5 voltas

Corrida 2, resultado final

1º – Pedro Bürger #66 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), A, 10 voltas em 18min41s899

2º – Fabiano Cardoso/Thiago Tambasco #46 (Hyundai HB20/Fast Racing), A, a 5s006

3º – Daniel Nino #18 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), B, a 9s249

4º – Marcus Índio/Enzo Gianfratti #19 (Chevrolet New Onix/Gracing Motorsport), A, a 9s822

5º – Pablo Alves #33 (Chevrolet New Onix/Maranatha Racing), A, a 10s757

6º – Juninho Berlanda #17 (Toyota Yaris/Pein Competições), A, a 11s664

7º – Augusto Sangalli #88 (Chevrolet New Onix/Pein Competições), B, Rookie, a 13s767

8º – Rafa Reis #301 (Chevrolet Onix/Car Racing), A, a 21s870

9º – Lutianne Soares #999 (Chevrolet New Onix/Landerson Competições), A, a 23s610

10º – Rodrigo Elger/Gui Sirtoli #65 (Chevrolet New Onix/GS Sports), A, a 27s713

11º – Augusto Freitas #4 (Chevrolet New Onix/Fast Racing), A, a 31s308

12º – Guilherme De Bellis #888 (Ford New Ka/Car Racing), B, Rookie, a 33s245

13º – Junior Niju #30 (Chevrolet New Onix/Pein Competições), A, a 36s726

14º – Alexandre Frankenberger/João Bortoluzzi #80 (Volkswagen Polo/BF Racing), A, a 37s068

15º – Dorivaldo Gondra Jr. #121 (Volkswagen Polo/Porthack), B, a 39s117

16º – Victor Manzini #117 (Peugeot 208/Manzini), B, Rookie, a 39s416

17º – Américo Lanzoni #110 (Chevrolet New Onix/Manzini), B, a 54s173

18º – Thiago Guinzelli #105 (Volkswagen Gol/Porthack), A, a 58s181

19º – Rogério Santos/Beto Pontes #90 (Chevrolet New Onix/Landerson Competições), A, Sênior, a 1min03s557

20º – João Cardoso #109 (Chevrolet Onix/Auto Racing), B, a 1mion05s352

21º – José Neto #93 (Volkswagen Polo/Brandão Motorsport), B, Rookie, a 1min43s635

22º – Ernani Kuhn #107 (Chevrolet New Onix/Auto Racing), A, a 1 volta

Corrida 3, resultado final

1º – Rafa Reis #301 (Chevrolet Onix/Car Racing), A, 9 voltas em 18min02s771

2º – Juninho Berlanda #17 (Toyota Yaris/Pein Competições), A, a 0s449

3º – Pedro Bürger #66 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), A, a 4s469

4º – Gui Sirtoli/Rodrigo Elger #65 (Chevrolet New Onix/GS Sports), A, a 6s081

5º – Augusto Sangalli #88 (Chevrolet New Onix/Pein Competições), B, Rookie, a 6s568

6º – Daniel Nino #18 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), B, a 7s394

7º – Ernani Kuhn #107 (Chevrolet New Onix/Auto Racing), A, a 7s657

8º – João Bortoluzzi/Alexandre Frankenberger #80 (Volkswagen Polo/BF Racing), A, a 8s785

9º – Pablo Alves #33 (Chevrolet New Onix/Maranatha Racing), A, a 8s984

10º – Arthur Scherer #116 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), A, a 10s889

11º – João Cardoso #109 (Chevrolet Onix/Auto Racing), B, a 13s614

12º – Guilherme De Bellis #888 (Ford New Ka/Car Racing), B, Rookie, a 14s053

13º – José Neto #93 (Volkswagen Polo/Brandão Motorsport), B, Rookie, a 17s452

14º – Junior Niju #30 (Chevrolet New Onix/Pein Competições), A, a 17s962

15º – Thiago Tambasco/Fabiano Cardoso #46 (Hyundai HB20/Fast Racing), A, a 19s310

16º – Enzo Gianfratti/Marcus Índio #19 (Chevrolet New Onix/Gracing Motorsport), A, a 24s330

17º – Américo Lanzoni #110 (Chevrolet New Onix/Manzini), B, a 27s577

18º – Jairo Andrade/Edson do Valle #8 (Citroën C3/Baguá Racing), B, a 1min03s714

19º – Victor Manzini #117 (Peugeot 208/Manzini), B, Rookie, a 1 volta

Não completaram

Lutianne Soares #999 (Chevrolet New Onix/Landerson Competições), A, a 4 voltas

Thiago Guinzelli #105 (Volkswagen Gol/Porthack), A, a 4 voltas

Augusto Freitas #4 (Chevrolet New Onix/Fast Racing), A, a 6 voltas

Dorivaldo Gondra Jr. #121 (Volkswagen Polo/Porthack), B, a 7 voltas

Excluído

Beto Pontes/Rogério Santos #90 (Chevrolet New Onix/Landerson Competições), A, Sênior

Corrida 4, resultado final

1º – Juninho Berlanda #17 (Toyota Yaris/Pein Competições), A, 8 voltas em 16min59s932

2º – Ernani Kuhn #107 (Chevrolet New Onix/Auto Racing), A, a 1s793

3º – Rafa Reis #301 (Chevrolet Onix/Car Racing), A, a 3s001

4º – Arthur Scherer #116 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), A, a 3s342

5º – Enzo Gianfratti/Marcus Índio #19 (Chevrolet New Onix/Gracing Motorsport), A, a 3s764

6º – Daniel Nino #18 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), B, a 6s190

7º – Guilherme De Bellis #888 (Ford New Ka/Car Racing), B, Rookie, a 7s568

8º – Augusto Sangalli #88 (Chevrolet New Onix/Pein Competições), B, Rookie, a 9s396

9º – João Cardoso #109 (Chevrolet Onix/Auto Racing), B, a 9s544

10º – Dorivaldo Gondra Jr. #121 (Volkswagen Polo/Porthack), B, a 12s226

11º – Thiago Tambasco/Fabiano Cardoso #46 (Hyundai HB20/Fast Racing), A, a 13s956

12º – Américo Lanzoni #110 (Chevrolet New Onix/Manzini), B, a 18s425

13º – José Neto #93 (Volkswagen Polo/Brandão Motorsport), B, Rookie, a 18s622

14º – Augusto Freitas #4 (Chevrolet New Onix/Fast Racing), A, a 20s460

15º – Beto Pontes/Rogério Santos #90 (Chevrolet New Onix/Landerson Competições), A, Sênior, a 30s779

16º – Gui Sirtoli/Rodrigo Elger #65 (Chevrolet New Onix/GS Sports), A, a 1min10s060

17º – Junior Niju #30 (Chevrolet New Onix/Pein Competições), A, a 2 voltas

18º – Pablo Alves #33 (Chevrolet New Onix/Maranatha Racing), A, a 2 voltas

Não completaram

Pedro Bürger #66 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), A, a 8 voltas

João Bortoluzzi/Alexandre Frankenberger #80 (Volkswagen Polo/BF Racing), A, a 8 voltas

Victor Manzini #117 (Peugeot 208/Manzini), B, Rookie, a 8 voltas

Jairo Andrade/Edson do Valle #8 (Citroën C3/Baguá Racing), B, não largou

Lutianne Soares #999 (Chevrolet New Onix/Landerson Competições), A, não largou

Thiago Guinzelli #105 (Volkswagen Gol/Porthack), A, não largou

Programação da etapa

Domingo, 25 de agosto

09h20 – Visitação aos boxes

11h40 – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)

15h40 – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)