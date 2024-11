Turismo Nacional: João Bortoluzzi faz história com vitória em Goiânia

Em sua quarta etapa na temporada de estreia na Turismo Nacional, o chapecoense João Bortoluzzi conquistou a sua primeira vitória com direito a liderança desde o início e com uma chegada emocionante.

“Só tenho que agradecer à Deus, porque deu tudo errado no primeiro dia, quase não andamos. Depois, tudo engrenou. Espero que seja a primeira de muitas na Turismo Nacional. Foi com muita emoção, sem freio na última volta e uma disputa sensacional com os pilotos mais experientes. Acredito que essa vitória está na prateleira do meu título brasileiro em 2022”, aponta o piloto que tem em seu carro as marcas da voestalpine Meincol, Sieger Chemical Company, Sul Corte, Discovery Assessoria, Grupo Sperandio, Brasplast Embalagens e Disapar Suprimentos Industriais.

Além de sua primeira vitória na categoria, Bortoluzzi também entrou para as estatísticas ao conquistar a primeira vitória do modelo VW Polo após as alterações dos carros da categoria.

“A gente sabe que o carro ainda não é o mais rápido do grid, mas estamos trabalhando muito com a BF Racing para evoluí-lo e buscar mais resultados positivos para a marca”, assegura Botoluzzi.

O próximo desafio de Bortoluzzi será nos dias 14 e 15 de dezembro quando a categoria vai disputar a última etapa do ano com uma corrida endurance com três horas de duração. A etapa vai definir o campeão da temporada Overall.