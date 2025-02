Turismo Nacional é a 1ª categoria a anunciar grid lotado para 2025

A expectativa pela nona temporada da história da Turismo Nacional só aumenta. Conhecida por ser a categoria dos carros mais vendidos do Brasil e também por trazer no seu DNA o verdadeiro “automobilismo raiz”, a competição anunciou que seu grid para 2025 já está lotado: 42 pilotos, 36 carros e 13 equipes disputarão a temporada.

A Turismo Nacional é um dos seis campeonatos organizados pela Vicar, que também é responsável pela Stock Car Pro Series, Stock Light, TCR South America Banco BRB, TCR Brasil Banco BRB e BRB Fórmula 4 Brasil Credenciada pela FIA.

“A Turismo Nacional registra em 2025 um fato que indica o nível aspiracional que ela alcançou junto aos pilotos e equipes: temos fila de espera com mais de quinze nomes para ingressar no campeonato”, diz Lincoln Oliveira, CEO da Vicar. “Com um grid muito equilibrado, assistência técnica na pista para pilotos e equipes e um plano promocional sofisticado, a TN é hoje um campeonato que passou a ser desejado por jovens talentos e pilotos que querem ingressar em uma competição extremamente profissional, mas de baixo custo”, completou Oliveira.

Representatividade

Com seis duplas entre os 42 pilotos inscritos, o grid completo da Turismo Nacional traz competidores de 11 estados diferentes, oriundos de todas as regiões do Brasil, além do Distrito Federal e até um representante de Lisboa, capital de Portugal.

As 13 equipes inscritas na temporada têm origem em alguns dos principais centros do automobilismo brasileiro: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal.

Até o momento, nove pilotos já foram anunciados para 2025: a dupla Bia Martins (PB) e Maria Luiza Bedin (SC), Murilo Fiore (PR), Gui Sirtoli (PR), Paulo Fernando (BA), o duo familiar composto por Beto Pontes e Beto Pontes Filho (oriundos do Ceará), Vasco Pedro (português radicado em São Paulo) e Neto Datti (SP). Os demais competidores serão anunciados nas próximas semanas, dentro da programação promocional das equipes.

Reformulação e sucesso

A Turismo Nacional passou por uma forte reformulação a partir de 2021, quando a Vicar tornou-se a organizadora do campeonato. Mudanças técnicas, estruturais e promocionais impulsionam a TN, atraindo patrocinadores e fazendo dela a categoria mais bem-sucedida do segmento.

Um fator que contribuiu para o êxito da TN, especialmente em 2023 e 2024, foi a adoção do Kit Audace, o ‘powertrain’ padronizado composto por motor de competição 2.0 e câmbio acionado por paddle-shift, o que entregou aos pilotos equipamentos de desempenho rigorosamente igual e níveis de quebra próximos do zero, garantindo máxima confiabilidade e corridas com disputas espetaculares.

Outra novidade importante na história da categoria foi a implementação de prêmios para os campeões em 2024, um incentivo de carreira que ganhou novo impulso na atual temporada: agora, o campeão e o vice-campeão ganharão uma premiação equivalente a R$ 1,5 milhão para competir na TCR South America ou Stock Light em 2026. Além disso, o campeão ainda receberá um salário de R$ 15 mil mensais no ano que vem.