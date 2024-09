Turismo nacional cresce no primeiro semestre e registra melhor patamar desde 2019

O Turismo brasileiro registrou o melhor desempenho para um primeiro semestre desde 2019. De acordo com dados inéditos do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o setor faturou R$ 95,3 bilhões, crescendo 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

O levantamento mostra que o maior impulso para o resultado semestral veio do segmento de locação de meios de transporte, que apresentou alta de 11% na primeira metade do ano. Algumas das principais empresas da atividade de locação de veículos registraram altas relevantes na receita no segundo trimestre, conforme divulgação de balanço, como a Localiza (16,1%), a Movida (30%) e a Unidas (49,8%), impulsionando o setor.

Os meios de hospedagem, com alta de 6,7% no semestre, também foram grandes responsáveis pelo resultado. O faturamento chegou a R$ 11,4 bilhões. Neste caso, o aumento na tarifa média (aliado à demanda) foi o principal fator para o desempenho positivo. Embora a taxa de ocupação tenha ficado estável nos seis primeiros meses, os preços dos bilhetes subiram 10,6%, contribuindo para a receita por quarto disponível (RevPAR), de acordo com o Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb). Outro segmento em destaque foi o de alimentação, com crescimento de 6,5% e faturamento de R$ 14,6 bilhões, influenciado pelo próprio movimento do Turismo, que favorece o aumento dessa necessidade básica do viajante.

As demais elevações foram observadas nas atividades culturais, recreativas e esportivas (3,9%), em outros tipos de transporte aquaviário (2,5%) e no transporte aéreo (1,2%). Já as reduções foram registradas no transporte rodoviário de passageiros (-9,1%) e entre as agências, operadoras e outros serviços de turismo (-1,4%).

TABELA 1

FATURAMENTO DO TURISMO NACIONAL POR SERVIÇOS PRESTADOS

Junho de 2024

FecomercioSP

Na avaliação da FecomercioSP, ainda que haja espaço para expansão, ao que tudo indica, o setor chegou ao patamar de normalidade, com projeção de variações mais modestas nos próximos meses — inclusive com possíveis quedas em razão de eventuais reduções de preços. No entanto, o que importa é o fato de o setor seguir avançando, com as condições macroeconômicas favoráveis que contribuíram para os resultados no primeiro semestre (melhoria da economia e das condições financeiras das famílias, além das quedas do desemprego, da inflação e dos juros) se mantendo na segunda metade do ano.

No mês de junho, especificamente, o Turismo nacional cresceu 1,6% e obteve um faturamento de R$ 15,6 bilhões, influenciado pelas elevações de 9,9%, nos serviços de locação de meios de transporte, e de 9,1%, nos serviços de alojamento. Alimentação também contribuiu para o resultado, com alta de 5,6%. No sentido inverso, o transporte rodoviário apontou retração anual de 7,4%, ao passo que agências, operadoras e outros serviços de turismo ficaram 0,7% abaixo do visto em junho de 2023.

Dados regionais

No âmbito regional, o setor faturou R$ 11,8 bilhões, apontando alta de 2,2% no sexto mês do ano. Tocantins e Sergipe seguiram liderando, com variações de 12,7% e 10%, respectivamente. O Estado de São Paulo, que corresponde a cerca de 35% do total, apontou aumento anual de 2,6%. Já o Rio Grande do Sul apresentou nova queda expressiva (-12,6%). No Estado gaúcho, a redução de faturamento nesses dois meses foi de R$ 220 milhões.

No acumulado do ano, o faturamento do Turismo nos Estados registra alta de 2,1% — um faturamento de R$ 71,9 bilhões —, o que significa incremento de R$ 1,5 bilhão em comparação ao mesmo período do ano passado. Tocantins (8,3%), Amazonas (7,6%) e Espírito Santo (6,1%) apresentaram as maiores altas. O levantamento da FecomercioSP, neste caso, não considera o setor aéreo.

Nota metodológica

O estudo se baseia nas informações da Pesquisa Anual de Serviços, mediante dados atualizados com as variações da Pesquisa Mensal de Serviços, ambas do IBGE. Os valores são corrigidos mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e foram escolhidas as atividades que têm relação total ou parcial com o Turismo. Para as que têm relação parcial, foram utilizados dados de emprego ou de entidades específicas para realizar uma aproximação da participação do setor no total.

Em relação aos dados regionais, a base continua sendo a PAS, mas foi adotado um procedimento estatístico distinto, de uso da proporcionalidade nacional, para encontrar a receita das atividades nos Estados e, na sequência, uma estimativa setorial para se chegar na receita operacional líquida. Embora foram feitas estimativas segmentadas, a divulgação ficará restrita ao total, pois o objetivo é obter uma dimensão geral do setor e acompanhar o desempenho mensal. A correção monetária é feita pelo IPCA, e não pelo índice específico, tal como ocorre no volume de serviços, no IBGE.

O total do faturamento das Unidades Federativas (UFs) não coincide com o total nacional do levantamento da FecomercioSP, por não contabilizar o setor aéreo. Pelo fato de não haver clareza sobre como o instituto trabalha o dado de transporte aéreo de passageiro, optou-se por não usar neste momento. Quando houver uma indicação mais clara, haverá, certamente, uma atualização.