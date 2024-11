Turismo na cidade de São Paulo em 2024 terá melhor resultado da década

Uma projeção da Prefeitura de São Paulo aponta que a capital paulista vai fechar 2024 com o melhor desempenho no turismo em diferentes indicadores desde 2020, com destaque para ocupação hoteleira e número de passageiros nos aeroportos. Com o turismo em alta, a cidade ganhou dois importantes prêmios relacionados ao turismo neste mês: “O Melhor Destino Gastronômico” e “Prêmio Melhores Destinos 2024/25”. Veja mais aqui.

Em outubro a taxa média de ocupação dos hotéis ficou em 71,25%, segundo o Observatório de Turismo e Eventos, da SPTuris. O resultado é 3,86 pontos percentuais maior que o mesmo mês do ano passado, quando fechou em 67,39%. Todos os meses do segundo semestre estão com performance superior a 2023.

Os dados de novembro ainda não estão fechados, mas devem confirmar a boa notícia por conta, principalmente, dos grandes eventos que a cidade recebeu, entre eles a F1, com recorde de público.

O movimento dos aeroportos também dá sinais de vitalidade: considerando os três principais — Guarulhos, Congonhas e Viracopos —, pela primeira vez na história o número de passageiros deve ultrapassar os 78 milhões, 3% mais que no ano passado.

Os novos dados são reflexo dos esforços e investimentos da Prefeitura de São Paulo para consolidar a capital como uma referência para turistas brasileiros e estrangeiros, impulsionando o desenvolvimento econômico da cidade.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a administração municipal promove diversas ações para que a cidade receba grandes eventos, atraindo o interesse dos turistas. “O resultado disso são os hotéis e restaurantes cheios, os taxistas e motoristas de aplicativo com corridas, gerando receitas e levando o nome da cidade de São Paulo para o mundo”, disse.

O presidente da SPTuris, Gustavo Pires, chama a atenção para os detalhes que estão por trás dos grandes números. “Serviços como hotelaria e gastronomia, principalmente, colhem o resultado bastante nítido do aumento no número de eventos: a diminuição da sazonalidade mensal ao longo do ano, praticamente igualando os índices médios. Este mesmo efeito é verificado durante as semanas. Enquanto as feiras de negócios e convenções profissionais ocupam os dias úteis, shows e esportes ocorrem aos finais de semana, normalmente entre quinta-feira e domingo e atraindo públicos distintos. No turismo de São Paulo todo dia é útil”.

Este ano, por exemplo, o último grande evento musical pago da cidade acontecerá em 22 de dezembro, quando o rapper americano Chris Brown se apresentará no Allianz Parque — espaço que, apenas em shows, deve contabilizar mais de 1,1 milhão de público em 2024.

Antes, em 7 de dezembro, a cidade fará pela terceira vez uma etapa do mundial de carros elétricos, a Fórmula E, no circuito de rua montado entre o sambódromo e a Av. Olavo Fontoura, na Zona Norte.

Réveillon literário

Neste ano, o palco do show de réveillon na Paulista montado pela SPTuris terá decoração temática sobre literatura. Ilustrações de livros e frases alusivas à capital vão aparecer no cenário da festa. Uma fatia de 13,1% do público do evento é de outros municípios paulistas e de outros estados, segundo dados colhidos pela empresa. Em média, cada turista gasta R$ 1.765 na cidade.

