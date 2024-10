Turismo internacional em São Paulo cresce 15% em setembro

O número de turistas internacionais que visitaram o estado de São Paulo cresceu 15% em setembro deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2023. O percentual significa que 178.977 turistas de outros países visitaram o estado paulistano em setembro de 2024, superando em mais de 23 mil os 155.607 do mesmo período do ano passado.



No acumulado, de janeiro a setembro de 2024, o número de visitantes também aumentou. Foram 1.636.015 de turistas estrangeiros neste ano, contra 1.520.174, em 2023. O percentual positivo ficou em 7,6%.



O crescimento do turismo internacional no estado de São Paulo acompanha os números nacionais. Entre janeiro e setembro, 4.897.671 de turistas estrangeiros entraram no Brasil, um aumento de 12% em comparação com o mesmo período de 2023. E com direito a resultado recorde para o mês de setembro em toda a série histórica, iniciada em 1989: ao todo, 445.389 viajantes desembarcaram no Brasil, 26,4% a mais que em setembro do ano passado. Os dados positivos foram divulgados na última segunda-feira (14) pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal.



O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, celebrou os resultados. “Setembro foi recorde, o maior para o mês de todos os tempos. Isso é resultado de nossos esforços de promover uma maior diversidade de destinos e experiências, para além do sol e praia”, observou. “Estamos mostrando para o mundo nossa natureza, cultura, gastronomia, festas populares e uma infinidade de experiências espetaculares que só existem no Brasil, e podem ser vividas em qualquer época do ano. Essa estratégia reduz os efeitos da sazonalidade, ampliando a chegada de turistas na chamada baixa estação. Garantimos assim uma importante movimentação nos negócios do turismo, sustentando alta empregabilidade ao longo de todo ano”, complementou Freixo.



Ao longo do ano, setembro se destaca como o quarto melhor mês para a recepção de visitantes internacionais, atrás apenas de janeiro, fevereiro e março, período de alta temporada.



A Argentina mantém-se como o principal emissor de turistas, com mais de 1,4 milhão de visitantes desde o início de 2024. Em segundo lugar, os Estados Unidos enviaram mais de 518 mil visitantes, seguidos pelo Chile, com 454.225. Países europeus como França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha somam, juntos, 741.614 turistas que atravessaram o Atlântico para visitar o Brasil.



Metas

O Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, lançado recentemente pelo Ministério do Turismo, tem como objetivo tornar o Brasil o principal destino turístico da América do Sul. O plano estabelece a meta de alcançar 8,1 milhões de turistas estrangeiros por ano, além de gerar US$ 8,1 bilhões em receitas dos gastos desse público. Diante do cenário atual, a expectativa é superar a marca de 10 milhões de visitantes internacionais no período.