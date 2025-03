Turismo em Gramado: Páscoa impulsiona a economia e fortalece o setor de confeitaria

Gramado se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do ano: a 10ª edição da Páscoa em Gramado, que acontece de 28 de março a 21 de abril de 2025. Assim como o Natal Luz, a celebração promete atrair milhares de turistas para a cidade, consolidando sua posição como um dos destinos mais procurados do Brasil.

Neste ano, a programação ganha um reforço de peso: a parceria inédita com a Mara Cakes Fair, o maior evento de confeitaria da América Latina. Pela primeira vez, os visitantes terão acesso a uma experiência gastronômica ainda mais imersiva, combinando turismo, cultura e a excelência da confeitaria artística e do chocolate artesanal.

Turismo como motor da economia

O impacto econômico do turismo no Brasil tem sido mostrado cada vez mais expressivo. Segundo o Ministério do Turismo, o setor é considerado a terceira atividade econômica mais importante do país, empatando com a indústria e o agronegócio em termos de relevância para a economia. O turismo representa 4% do PIB do estado do Rio Grande do Sul, e sua influência se reflete diretamente na geração de empregos e na distribuição de renda.

Dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC) apontam que o turismo é a segunda atividade que mais emprega no Brasil, ficando atrás apenas da construção civil. Além disso, 88% dos brasileiros consideram o turismo como essencial para a geração de empregos e o fortalecimento da economia.

Impacto positivo em Gramado e no setor chocolateiro e confeiteiro

Gramado, como Capital Nacional do Chocolate Artesanal, se destaca como um dos principais polos turísticos do Brasil. Durante a Páscoa, a cidade recebe um aumento significativo no fluxo de visitantes, gerando benefícios diretos para o comércio local. Em 2024, foram produzidas 650 toneladas de chocolate artesanal, e a Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco) projeta um crescimento de 10% nas vendas para 2025.

A parceria com a Mara Cakes Fair amplia ainda mais esse impacto, fortalecendo o setor confeiteiro e gerando oportunidades de negócios para profissionais e empreendedores da área. A feira oferecerá uma programação interativa, conectando confeiteiros, chocolateiros e visitantes em uma experiência única.

Atrações exclusivas da Mara Cakes Fair na Páscoa em Gramado

*Talk Show – Encontro com os ícones da confeitaria

Os maiores confeiteiros do Brasil reúnem dicas, experiências e tendências do setor em um bate-papo exclusivo.

*Cake Show – A vitrine da confeitaria

Uma exposição deslumbrante de bolos artísticos, destacando a criatividade e as técnicas inovadoras da confeitaria.

*Cake Show Live – O desafio ao vivo

Os melhores confeiteiros do país criam bolos espetaculares em tempo real, proporcionando ao público uma experiência emocionante.

*Arena Kids – A confeitaria para os pequenos

Um espaço dedicado às crianças, com oficinas interativas e aulas supervisionadas por especialistas da ACADAA (Associação de Cake Designers e Artistas do Açúcar) .

*Sweet Game – A competição dos mestres do açúcar

Uma disputa acirrada entre confeiteiros de todo o Brasil, onde criatividade, técnica e precisão são levadas ao limite.

*Sugar Fashion – Moda e confeitaria na passarela

Um desfile único, onde as roupas são confeccionadas com açúcar e elementos comestíveis. A edição especial de Páscoa traz a estreia do desfile infantil , tornando o evento ainda mais encantador.

Turismo, gastronomia e oportunidades de negócios

A Páscoa em Gramado 2025 será mais do que uma celebração cultural e gastronômica — será uma oportunidade de negócios para pequenos e médios empreendedores do setor confeiteiro.

A combinação entre turismo de experiência, confeitaria e chocolate artesanal impulsiona o crescimento da cidade e abre portas para novos mercados. Seja para apreciar, aprender ou empreender, esta edição promete consolidar Gramado como referência nacional no turismo gastronômico.

Serviços:

10ª edição Páscoa em Gramado e 1ª Mara Cakes Fair Road Show

Data: 28 de março a 21 de abril

Horário: 11 às 20 horas

Local: Rua Coberta, Vila de Páscoa e Praça das Etnias