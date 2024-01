Turismo em destaque: 2023 representa melhor ano do setor desde 2019

O turismo brasileiro registrou resultados excepcionais em 2023, marcado por uma significativa movimentação nos aeroportos e um notável crescimento no setor de serviços, especialmente no Paraná. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) revelam que mais de 102 milhões de pessoas transitaram pelos aeroportos em 2023, representando um aumento de 5,1% em relação a 2022 – o melhor resultado desde 2019. No Paraná, o setor de turismo experimentou um crescimento de 11,4% em comparação a 2022, registrando a segunda maior evolução no setor de serviços, conforme aponta pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Curitiba, o Aeroporto Afonso Pena apresentou um aumento de 8% na movimentação aérea em relação a 2022, segundo relatório do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA). Além disso, a capital paranaense destaca-se entre os dez destinos mais procurados no Brasil, segundo levantamento realizado pela agência de viagens on-line Decolar.

O NH Curitiba The Five, primeiro hotel no Brasil da rede espanhola NH Hotels, apresentou crescimento em diversas áreas ao longo do ano. O hotel, que conta com 178 apartamentos, um restaurante, um coffee shop, um lounge, sete salas para eventos corporativos com capacidade para até 190 pessoas, área de business center, espaço fitness e spa, teve um aumento de 37% no faturamento. O diretor do NH Curitiba The Five, Antonio de Albuquerque, celebra os resultados positivos. “Este foi um ano muito importante para nós, com investimentos que trouxeram muitos frutos e resultados que atenderam às nossas expectativas. A taxa de ocupação subiu 17% e o ADR 21% em relação a 2022”, enfatiza.

Turistas preferem hospedagem em hotéis

O Instituto Municipal de Turismo (IMT), por meio da Pesquisa da Demanda Turística, revela que os hotéis são o principal meio de hospedagem dos turistas, com 28,3% optando por ficar na casa de parentes ou amigos e 11,4% em locação temporária. “A preferência por hotéis não é incomum, dado que providenciam maior liberdade e conforto, sem precisar importunar parentes ou amigos. A locação temporária também não é tão prevalecente e ainda é um mercado em ascensão, então os turistas não sentem tanta segurança”, destaca Antonio, O número de hóspedes do hotel aumentou em 11% neste ano.

Integração tecnológica

Para proporcionar a melhor experiência possível aos hóspedes, o hotel realizou diversas melhorias ao longo do ano. “Procuramos integrar novas tecnologias para tornar a estadia cada vez mais proveitosa, garantindo a satisfação de nossos hóspedes”, afirma o diretor. Dentre as melhorias estão a troca do sistema operacional, permitindo o uso mais intensivo das tecnologias disponíveis, como reconhecimento facial, interfaces mais seguras em relação a possíveis fraudes cibernéticas e controle mais rígido das informações em conformidade com a LGPD. A área de eventos também passou por uma revitalização, assim como a iluminação, que foi aprimorada a partir de sugestões de clientes corporativos. O sistema de ar-condicionado foi atualizado, proporcionando maior conforto térmico individualizado nas salas.

Geração de empregos

Com a crescente demanda no setor turístico, o setor hoteleiro também precisa investir na força de trabalho. O hotel curitibano teve um aumento de 15% em seu quadro de colaboradores, contando com 20 novos postos de trabalho diretos e mais 60 indiretos, entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O hotel ainda fechou o ano com vagas em aberto, deixando claro que investir no número de funcionários é uma das prioridades. “Nosso compromisso para 2024 vai além dos números alcançados em 2023. Estamos empenhados em continuar aperfeiçoando nossos espaços e serviços, elevando constantemente o padrão de excelência que oferecemos aos nossos hóspedes. Buscamos não apenas atender, mas superar expectativas, proporcionando experiências memoráveis a todos”, finaliza Antonio.