Turismo Educativo fortalece conexão de moradores com a cultura e a natureza

A Prefeitura de Ribeirão Pires, através do PEPTA (Projeto de Educação Patrimonial, Turística e Ambiental), organizou um “City Tour” especial com o objetivo de aproximar os munícipes dos patrimônios naturais e culturais da Estância Turística. A ação é contínua, e nesta semana aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro, quando turmas de escolas municipais e formandos do curso de Contabilidade do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) foram convidados a explorar os principais pontos turísticos e aprender sobre a importância de preservar a biodiversidade da cidade, que está situada em uma área estratégica de preservação da Mata Atlântica.

Na quarta-feira (30), duas turmas do Jardim II da Escola Municipal Tia Mariinha iniciaram o passeio pelo Paço Municipal, onde tiveram uma apresentação especial do Projeto Condomel – Abelhas da Mata, que promove a conscientização ambiental através do manejo sustentável de abelhas sem ferrão. O grupo seguiu para o Jardim Japonês, que impressiona com seu paisagismo e proporciona um ambiente de paz e contemplação.

Em seguida, conheceram o jardim do Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli (CHL), espaço dedicado ao resgate da história local e à valorização da cultura literária. A jornada contou ainda com uma visita ao Mirante São José, onde puderam admirar uma vista panorâmica da cidade e refletir sobre a riqueza natural da região. O dia foi encerrado com um piquenique no Parque Oriental, onde os alunos puderam relaxar e interagir em um ambiente que integra tradição e natureza.

Já na quinta-feira (31), foi a vez dos formandos do PAT no curso de Contabilidade. O grupo, composto por pessoas de diversas idades, recém-formadas, também teve a chance de visitar o Projeto Condomel e o Paço Municipal, reforçando a importância do conhecimento sobre a fauna local e a preservação ambiental. Após essa introdução, o grupo explorou o Parque Luís Carlos Grecco, conhecido por suas áreas verdes e espaços de convivência ao ar livre. A última parada do passeio foi o Mirante São José, onde os participantes contemplaram a vista da cidade e refletiram sobre o papel de Ribeirão Pires como um importante destino turístico no ABC Paulista.

Essa iniciativa faz parte do compromisso da Prefeitura de Ribeirão Pires com a educação ambiental e patrimonial, buscando, além de valorizar a cidade como ponto turístico, incentivar um sentimento de pertencimento entre os moradores.