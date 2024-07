Turismo de SP reforma Parque Temático Cidade da Criança de São Bernardo

As obras da revitalização das edificações da área Amazônica, um dos atrativos do Parque Temático Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, foram concluídas e, partir de dia 2 de julho, os são-bernardenses poderão desfrutar de uma nova área. O Governo de São Paulo, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP), destinou via convênio R$ 523.010,34 para a execução de melhorias.

O equipamento é conhecido por ser o primeiro parque temático do Brasil, além de um dos destinos mais procurados para passeios com crianças no interior de São Paulo. O processo de revitalização incluiu a reestruturação da réplica do Hotel Amazonas e do prédio do Mercado de Manaus, bem como os sanitários, a portaria e áreas verdes, contribuindo para maior diversidade de atrações e maior infraestrutura do local. “Obras como esta são muito importantes para incentivar o turismo infantil e familiar no Estado de São Paulo, sobretudo no período de férias”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

O município de São Bernardo do Campo apesar de ser mais conhecido por suas indústrias automotivas, possui diversas atrações, que o condicionaram a se tornar um Município de Interesse Turístico (MIT) em março de 201, uma delas é a represa Billings ideal para a realização de esportes e passeios náuticos, nela está localizado o parque Estoril onde é possível subir no teleférico para contemplar a vista, andar de pedalinho sob a água e admirar o Jardim Sensorial. Além disso, grande parte do território se encontra na Serra do Mar, ideal para práticas de ecoturismo como trilhas, arvorismo e esportes radicais.