Turismo de SP promove destinos paulistas em nove feiras internacionais

A divulgação internacional do turismo paulista mobilizou os mercados europeus e da América Latina em 2023. A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) promoveu a imagem do Estado em nove feiras e eventos internacionais, como a WTM Londres, a FIT Buenos Aires, a FITUR Madrid, a ITB Berlim e a Conferência Anual da USTOA, que foi realizada recentemente em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A Setur-SP também estendeu o projeto de roadshow para países da Europa e da América Latina. A iniciativa capacitou mais de 250 agentes e operadores de turismo sobre os atrativos paulistas. Três etapas foram realizadas em Lisboa, Madri e Lima.

“A promoção no exterior é uma das frentes para a valorização da diversidade dos destinos paulistas”, disse o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena. “O ecoturismo, por exemplo, é uma vocação do Estado e a conexão com a natureza é uma das atrações de grande potencial para o visitante que vem para o Brasil”, disse o secretário.

As ações de promoção têm por objetivo aumentar o fluxo de turistas de origem internacional. Os norte-americanos lideram o ranking de visitantes que desembarcam em SP, com 346 mil, seguidos por argentinos (211 mil) e chilenos (128 mil), até outubro. Na sequência, estão os alemães, com 71 mil visitantes, e os portugueses, que representaram 61 mil turistas.

Em 2024, a Setur-SP manterá a promoção de São Paulo com participação nas principais feiras de turismo do Brasil e do mundo. A participação da secretaria já está confirmada nos eventos WTM em abril, Abav Expo em setembro e Festuris Gramado em novembro do ano que vem.