Turismo de SP divulga novidades do Estado no roadshow M&E Nacional

Nos dias 13 e 18 de junho aconteceram as etapas finais do roadshow Mercado & Eventos Nacional 2024, em Campinas (SP) e em Belo Horizonte (MG), respectivamente. Os eventos tiveram a participação da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em parceria com o São Paulo Convention & Visitors Bureau (Visite São Paulo).

Presente em Campinas e em Belo Horizonte, a diretora de promoção do Visite São Paulo, Aline Moretto, destacou a grande infraestrutura turística de São Paulo, com uma rede hoteleira diversa; inúmeros bares e restaurantes; conexões aéreas para todas as capitais do Brasil, bem como para vários destinos internacionais. Além disso, Aline tratou sobre as rotas gastronômicas em São Paulo, as visitas aos parques temáticos, museus e atrações da capital e do estado; e os passeios de trens turísticos.

“São Paulo é um destino que conta com um grande volume de atrativos, sejam culturais, artísticos, gastronômicos, de lazer ou de negócios. Ou seja, é um destino plural, que atende a todos os tipos de turistas e oferece diversas oportunidades para os agentes de viagens incrementarem suas vendas”, afirmou Aline Moretto.

O Roadshow M&E é um evento itinerante com o objetivo de capacitar agentes de viagens para criar produtos e vender de forma mais efetiva os destinos brasileiros ou internacionais, gerando negócios e levando as principais novidades do mercado turístico para estes profissionais. O evento também prioriza a experiência do participante e a sua conexão com as principais tendências do setor, tendo como destinos parceiros nesta edição os estados de São Paulo, Bahia e Ceará. Além disso, também conta com a parceria das empresas ViagensPromo, Viagens Corp e ETS – Easy Travel Shop.

Ao todo foram realizadas seis etapas do roadshow M&E Nacional neste ano. O evento passou pelo Rio de Janeiro (21/05), Brasília (28/05), Ribeirão Preto (04/06), São Paulo (11/06), Campinas (13/06) e Belo Horizonte (18/06).