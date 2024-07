Turismo de lazer impulsiona ocupação hoteleira em Minas Gerais

O turismo de lazer em Minas Gerais está vivenciando um crescimento robusto durante o período de férias de julho deste ano. A taxa média de ocupação no Estado cresceu 12% em comparação ao mesmo período de 2023, atingindo uma ocupação de 88%, a maior desde a pandemia. Este crescimento corrobora com os dados da Secretária de Cultura e Turismo que consolidam o estado como o destino turístico que mais cresce no Brasil, no entanto, a sondagem da Associação Mineira de Hotéis de Lazer (Amihla) aponta que a maior parte das reservas é impulsionada tem sido impulsionada por turistas regionais.

“Estamos observando um movimento positivo nos hotéis de lazer em Minas Gerais, com turistas mineiros valorizando mais as experiências dentro do estado”, afirma Alexandre Santos, presidente da Amihla. Segundo ele, esse movimento é reflexo do atual momento econômico, com o dólar mais alto e o encarecimento das passagens aéreas. Quando isso acontece, há uma tendência de protelar as viagens internacionais, com os turistas preferindo opções internas, então, esse público se voltando para os hotéis de lazer que oferecem serviços de bem-estar no Estado.

Alexandre relata que o perfil dos turistas que estão ganhando espaço nos hotéis de lazer no estado corresponde, em sua grande maioria, a adultos entre 45 e 60 anos, com maior poder de compra, que buscam experiências de lazer, bem-estar e contato com a cultura e gastronomia local. Muitos desses visitantes vêm de cidades dentro de um raio de 200km de Belo Horizonte, buscando serviços de alto padrão em resorts e hotéis próximos, que dispensam a compra de passagens aéreas e que não demandam muito tempo de viagem na estrada.

“Para atender à demanda dos turistas, os hotéis de lazer têm diversificado suas programações de entretenimento e melhorado suas infraestruturas, incluindo aprimoramentos significativos em serviços gastronômicos e bem-estar“, comenta Santos. Outra estratégia que muitos hoteleiros do Estado têm implementado é a realização das tradicionais festas julinas, oferecendo aos hóspedes uma experiência autêntica e enriquecedora da cultura local.

Entraves para o crescimento do turismo externo em Minas Gerais – Apesar do crescimento positivo, Alexandre enfatiza que o setor enfrenta desafios gigantescos como a infraestrutura rodoviária precária, que impacta negativamente nos custos de viagem e na acessibilidade aos destinos turísticos em Minas Gerais. ” poder público precisa investir, de forma urgente, na melhoria da malha rodoviária estadual para facilitar o acesso dos turistas externos aos destinos turísticos do estado, tornando as viagens mais seguras e confortáveis para os turistas. É preciso romper as barreiras além do nosso estado e tornar nosso custo mais competitivo no cenário do turismo nacional.”

Para se ter uma ideia, uma viagem de São Paulo para a bela cidade de Capitólio, que possui grande potencial de atrativo turístico em Minas Gerais, leva atualmente cerca de 6 horas de carro. Mas Santos, pontua que esse tempo poderia ser reduzido para 4 horas se o poder público investisse em melhorias nas estradas estaduais e federais, tornando Minas Gerais um destino mais acessível e atrativo para visitantes de outros estados.

Turismo de Lazer em Minas Gerais – Na capital mineira, o tipo de turismo predominante é o turismo corporativo. No entanto, no restante do estado, o turismo de lazer ganha destaque ao oferecer uma ampla gama de opções de hospedagem, incluindo resorts, pousadas, hotéis fazenda, chalés e mais de 3.400 meios de hospedagem distribuídos em seus 853 municípios e 13 macroregiões geográficas. “O turismo de lazer em Minas possui um amplo potencial que precisa ser explorado e vai muito além da capital e das cidades históricas. O estado oferece excelentes opções de turismo de aventura, rural, gastronômico, cultural, religioso e ecoturismo, além de inúmeros destinos extraordinários como o Sul de Minas, a Zona da Mata, o Norte de Minas, a Serra do Cipó e a Lapinha da Serra, além de outras regiões. Cada uma dessas regiões possui atrações únicas capazes de atrair visitantes dos quatro cantos do globo. Só é preciso oferecer condições favoráveis para o setor seguir em pleno vapor no trilho do crescimento”, afirma Alexandre Santos, presidente da Amihla