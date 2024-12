Turismo de guerra na Ucrânia: Estranha nova tendência atrai visitantes em meio ao conflito

Apesar das recomendações de países como Canadá e França contra viagens à Ucrânia, a nação europeia tem atraído turistas ocidentais em busca de uma experiência controversa conhecida como “turismo de guerra”. Essa prática, embora provoque reflexões morais, tem se tornado uma nova faceta do setor turístico ucraniano.

A crise atual e seu impacto no turismo

Antes do início do conflito com a Rússia, a Ucrânia já era um destino em ascensão, oferecendo uma combinação vibrante de cultura, história e natureza. A capital, Kiev, conhecida por seus cassinos, boutiques luxuosas e importantes monumentos históricos, agora enfrenta uma realidade distinta. Desde a invasão russa em 2022, o interesse por esse novo tipo de turismo cresceu, atraindo visitantes que desejam vivenciar as consequências diretas da guerra.

De acordo com o site Visit Ukraine, embora o país esteja sob lei marcial e o tráfego aéreo esteja suspenso, turistas ainda podem entrar na Ucrânia por via terrestre. No entanto, é imprescindível que sigam diretrizes específicas, como portar um passaporte válido e seguro de saúde que inclua cobertura para riscos relacionados a conflitos armados.

Os visitantes devem também estar cientes do toque de recolher, monitorar alarmes de ataques aéreos e evitar aglomerações. Essas precauções refletem um contexto que seria considerado normal em outra situação, mas que agora é ensombrado pela guerra em andamento.

Iniciativas humanitárias no setor turístico

Com os danos à infraestrutura cultural e turística estimados em aproximadamente US$ 3,5 bilhões pela Unesco, as agências locais têm se adaptado à nova realidade. Passeios conhecidos como “Donation Tours” foram criados para combinar turismo com ajuda humanitária. Parte da renda arrecadada nestas excursões é destinada a organizações que assistem as vítimas do conflito.

Um exemplo desse tipo de oferta é um pacote turístico de dois dias em Mykolaiv, que custa cerca de € 1.871 (R$ 11.880). O itinerário inclui visitas a pontos de distribuição humanitária e um tour pela cidade devastada, sempre acompanhado por guias locais.

Visitantes em busca de emoções

Alberto Blasco Ventas, um jovem espanhol que se aventurou na Ucrânia, expressa tanto temor quanto excitação ao visitar áreas afetadas pelo conflito. Após uma jornada complicada até o país, ele compartilha suas experiências em seu canal no YouTube, onde documenta suas visitas a locais emblemáticos da guerra.

Outros turistas também buscam essas experiências extremas como forma de contrastar suas vidas confortáveis no Ocidente com as realidades desafiadoras enfrentadas pelos ucranianos. Nick Tan, um visitante americano, destaca sua curiosidade sobre as condições locais e seu desejo de ver a linha de frente da batalha.

Reações locais ao Turismo Controverso

No entanto, o fenômeno não é bem recebido por todos os habitantes locais. Mikhailina Skorik-Shkarivska, vereadora de Irpin — uma cidade marcada por atrocidades durante a guerra — expressa preocupação sobre as motivações dos turistas: “Por que eles estão aqui? Por que querem ver nossa dor?” Para muitos residentes, o turismo de guerra pode ser interpretado como “dinheiro manchado de sangue”.

A diretora da Agência Nacional de Desenvolvimento Turístico da Ucrânia reconhece as implicações éticas desse tipo de turismo. Contudo, Mariana Oleskiv acredita que o potencial para crescimento nesse setor pode ser positivo para a imagem do país no futuro. Em 2022, a Ucrânia recebeu quatro milhões de visitantes estrangeiros, número que dobrou em relação ao ano anterior.

Ao olhar para o futuro pós-guerra, iniciativas já estão sendo tomadas para reposicionar a marca turística da Ucrânia globalmente. O país firmou parcerias com plataformas como Airbnb e TripAdvisor para reforçar sua presença no mercado turístico mundial.

Embora controverso e repleto de questões éticas, o turismo na Ucrânia sob as circunstâncias atuais continua sendo um tema relevante e desafiador.