Turismo avança em Barra Bonita com entrega de novo acesso à orla do Tietê

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) inaugurou o principal trecho de acesso à orla turística da estância turística de Barra Bonita, com R$ 2,7 milhões em investimentos do Estado.

A adequação da Avenida Rosa Zanella Petri inclui drenagem pluvial, guias e sarjetas em concreto, pavimento em asfalto, construção de passeios públicos com acessibilidade e paisagismo dos canteiros. “Um grande incentivo para um município que ganha novos atrativos e se supera a cada dia”, disse Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

A cerimônia teve a presença do secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena; do prefeito do município, José Luís Ricci, o Zequinha; do vice-prefeito, Manezinho; do deputado estadual Ricardo Madalena; do presidente da Câmara Municipal Jairo Meschiato; Valter Bragion, do Republicanos, e demais autoridades.

Com pouco mais de 34 mil habitantes e distante 263 km da capital, Barra Bonita está localizada às margens do Rio Tietê, na região administrativa de Bauru e região turística Caminhos do Tietê. A estância possui a Hidrovia Tietê-Paraná, sendo a primeira da América do Sul a ser explorada turisticamente.

Divulgação/Governo de SP

O município tem um enorme potencial náutico e atrai mais de 15 mil visitantes por ano, especialmente pela eclusa. A cidade também oferece o Memorial do Tietê, mantido com o apoio do Departamento Hidroviário, da Marinha do Brasil e da prefeitura local, que oferece um rico acervo composto por painéis, maquetes, equipamentos náuticos, livros, videoteca e fotos para pesquisas.