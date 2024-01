Tuneladora sul chega à Estação PUC-Cardoso de Almeida na Linha 6-Laranja

O projeto da Linha 6-Laranja de metrô, uma das maiores obras de infraestrutura da América Latina, sob a liderança da concessionária Linha Uni e da construtora ACCIONA, vem ganhando forma no subterrâneo paulista. A tuneladora sul ou tatuzão, chamada de Maria Leopoldina, chegou à Estação PUC-Cardoso de Almeida, a sua quinta estação, nesta quarta-feira, dia 31. Com esta chegada em PUC, já são 7 estações conectadas da Linha 6.

O tatuzão, cujo diâmetro é 10,61 metros e pesa 2 mil toneladas, vai permitir a junção da estação PUC-Cardoso de Almeida com outros poços de ventilação e paradas da Linha-6 Laranja e, assim, continuar seu trajeto pelo trecho sul até o próximo ponto na Estação FAAP-Pacaembu.

Para a operação do equipamento e apoio são necessárias, aproximadamente, 50 pessoas, divididas em três turnos de trabalho. A máquina conta com refeitório, cabine de enfermagem, esteira rolante para a retirada do material escavado, além de cabine de comando e equipamentos auxiliares.

“Com a chegada da tuneladora Maria Leopoldina na Estação PUC atingimos a metade das escavações no sentido sul, o que constitui um avanço bastante significativo na direção da Estação São Joaquim. É o projeto da Linha 6-Laranja de metrô tomando forma, o que nos enche de orgulho. Seguimos trabalhando fortemente para melhorar a mobilidade urbana em São Paulo”, comenta o CEO da Linha Uni, Jaime Juraszek.

Para chegar à estação PUC-Cardoso de Almeida, a tuneladora já avançou subterraneamente por 4.573 metros e permitiu a instalação de aproximadamente 2.149 anéis. A tuneladora Maria Leopoldina segue realizando a perfuração e ainda irá abranger mais 5 estações até o destino final, a futura estação São Joaquim.

No total, a Linha 6-Laranja de metrô já conta com 6,7 km de túneis construídos com as tuneladoras norte e sul. Estão sendo realizadas atividades nas 15 estações, no Pátio Morro Grande e nos 18 poços de VSE. Já são 9 estações com as escavações finalizadas e 2,2 km de túneis em método convencional (NATM).

A Linha Universidade vai ligar a Brasilândia, na zona norte, à Estação São Joaquim, na região central da cidade, e vai transportar mais de 630 mil passageiros por dia. Com o novo ramal, o tempo de deslocamento neste trajeto, que hoje é feito de ônibus em cerca de uma hora e meia, será reduzido para apenas 23 minutos. A concessionária é responsável pela retomada do projeto da Linha 6-Laranja de metrô de São Paulo, que conta com investimento comprometido de mais de R$18 bilhões e é a maior obra de infraestrutura em execução atualmente na América Latina.

O empreendimento é uma parceria público-privada (PPP) do Governo do Estado de São Paulo com a Concessionária Linha Universidade (Linha Uni). As obras estão em execução pela ACCIONA, atualmente com geração de cerca de 9.000 empregos. Após a finalização das obras, o ramal metroviário será operado pela Linha Uni por 19 anos.