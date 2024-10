Túnel do Rodoanel Mario Covas será interditado parcialmente no domingo (27)

Neste domingo (27/10), a partir das 10h, a SPMAR realizará um simulado de acidente com múltiplas vítimas e produto perigoso dentro do túnel localizado no km 96 do trecho Leste do Rodoanel Mario Covas, em Ribeirão Pires. O exercício faz parte do plano de preparação para emergências.

O treinamento na pista externa, sentido Ayrton Senna, envolverá dois automóveis de passeio e uma carreta transportando Hidróxido de Sódio, além da simulação de sete vítimas com diferentes níveis de gravidade.

O cenário começa com um acidente envolvendo os veículos dentro do túnel localizado no km96. Um automóvel com dois ocupantes colidiu na lateral de um segundo automóvel, que transportava quatro pessoas.

Após o impacto o primeiro automóvel chocou contra a barreira de concreto e capotou. Já o segundo automóvel segue pela pista desgovernado e é projetado contra a traseira de uma carreta transportando produto perigoso (Hidróxido de Sódio – ONU 1824), ocorrendo na sequência vazamento do produto por uma das válvulas.

O produto químico espalhou-se pela pista e escoou para o sistema de drenagem. Diante da gravidade da situação, o motorista acionou o serviço de atendimento da concessionária responsável pela rodovia.

Para Andrew Aquino, gerente de operações da Concessionária SPMAR, essa é uma ação importante no processo de segurança viária: “Os treinamentos ajudam a reforçar a integração com os órgãos parceiros e aprimorar o atendimento aos usuários”.

A operação será coordenada pela SPMAR e fará parte do Programa de Redução de Acidentes (PRA), em parceria com o 6° BPRv – Polícia Militar Rodoviária, Artesp, CETESB e Videira Transportes. O exercício destacará a importância da resposta rápida e coordenada em situações de alto risco dentro do túnel.

Serviço

Simulado de acidente perigoso no Rodoanel

Data: Domingo (27/10)

Local: Pista externa do Rodoanel Mario Covas, no km 96 – sentido rodovia Ayrton Senna, na região de Ribeirão Pires (SP)

Horário: 10h