Túnel de Santos ganha iluminação nova e com tecnologia LED

O Túnel Rubens Ferreira Martins, em Santos (SP), já está com a nova iluminação com tecnologia LED finalizada. Foram instaladas 339 luminárias no sentido Sul e outras 322 no sentido Norte, agora dispostas na parte central superior, o que dificulta a ação de vândalos, bem como furtos. Anteriormente, tanto a rede elétrica quanto as luminárias eram dispostas nas laterais.

Essa melhoria veio 10 anos após a última reforma e tem a rede de cabos acondicionada em eletrocalhas metálicas (bandejamento) com as luminárias fixadas em duas fileiras paralelas. E todo o circuito fica aceso também durante o dia, o que aumenta a segurança no local. O serviço foi realizado pelo consórcio SQF IP Santos, formado pelas empresas Seven, Quantum Engenharia e Fortnort, responsável pela manutenção da iluminação pública e expansão da rede desde abril de 2023.

João Paulo Assis, gerente do SQF Luz Santos, explica que a tecnologia LED é mais econômica e aumenta a segurança pública ao entregar mais de 70% da percepção das cores, contra 20% das lâmpadas comuns. “Essa tecnologia melhora a visibilidade e também resulta em economia aos municípios, uma vez que o LED consome cerca de 60% menos energia elétrica do que as lâmpadas comuns e dura até 90 mil horas, diminuindo consideravelmente a necessidade de manutenção”, explica João Paulo.