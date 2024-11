Túnel da Sena Madureira causa polêmica

A construção de um túnel viário na Vila Mariana, São Paulo, tem gerado intensos debates sobre sua eficácia e impacto ambiental. A obra, paralisada por decisão judicial após protestos de moradores, visa conectar a rua Sena Madureira à avenida Ricardo Jafet, totalizando 1,6 km de extensão. No entanto, especialistas em mobilidade urbana questionam sua real necessidade e relação custo-benefício.

O professor Mauro Zilbovicius, da Escola Politécnica da USP, critica a escolha do projeto, destacando que o investimento poderia ser mais eficaz em áreas com maior demanda de melhorias, como o transporte público que liga o extremo sul ao centro da cidade. Ele também aponta que a remoção de semáforos para aumentar a fluidez do trânsito pode comprometer a segurança dos pedestres.

Além disso, Claudio Barbieri da Cunha, também da USP, prevê que o túnel se tornará obsoleto em menos de cinco anos devido ao aumento do tráfego de veículos que ele mesmo atrairá. Ambos especialistas comparam o projeto à pista intermediária na marginal do Tietê, que inicialmente aliviou o trânsito mas rapidamente se tornou insuficiente.

A questão ambiental também pesa contra o projeto. A previsão é que 172 árvores sejam derrubadas, incluindo 78 nativas. A decisão judicial atual exige uma análise pericial para verificar possíveis danos ambientais e irregularidades técnicas no licenciamento.

Apesar das críticas, a prefeitura defende que a obra beneficiará mais de 800 mil pessoas diariamente na região. Contudo, os dados apresentados são baseados em um estudo de tráfego de 2009, antes das mudanças significativas no trânsito causadas pela pandemia.

Em conclusão, enquanto a prefeitura vê potencial no túnel para melhorar o trânsito local, os especialistas e moradores questionam sua prioridade e sustentabilidade. O debate destaca a necessidade de investimentos mais estratégicos em mobilidade urbana sustentável e segura.