Tudo o que você precisa saber sobre o Intel® Extreme Masters Rio 2024

O Intel® Extreme Masters (IEM) Rio 2024 reunirá 16 dos melhores times de Counter-Strike 2 (CS2) do mundo, de 11 a 13 de outubro, na “Cidade Maravilhosa”, para o torneio final do ano do IEM. As principais equipes de CS2 competirão por uma premiação de US$ 250.000 e a chance de avançar na corrida pelo Intel® Grand Slam V.



Organizado pelo ESL FACEIT Group, a principal empresa de entretenimento de esports e videogames, o IEM Rio também oferece aos times sua última oportunidade de se qualificar para os torneios do IEM em 2025. Além de garantir o prêmio de US$ 100.000, o vencedor do IEM Rio 2024 se qualificará automaticamente para o primeiro evento do ESL Pro Tour em 2025.

Agenda e Formato



Fase de Grupos: 7 a 9 de outubro

Todas as 16 equipes competirão em dois grupos de eliminação dupla para determinar quem avançará para os Playoffs. As partidas de abertura serão melhor de um, enquanto todas as demais serão séries melhor de três. Os três melhores times de cada grupo avançarão para os Playoffs, com os vencedores indo diretamente para as Semifinais.



Playoffs: 11 a 12 de outubro

Os Playoffs contarão com seis equipes qualificadas em um formato de eliminação simples, com séries melhor de três, enquanto disputam o título do IEM Rio 2024.



Grande Final: 13 de outubro

As duas equipes finalistas se enfrentarão em uma série melhor de cinco pelo prêmio de US$ 100.000, a qualificação automática para o primeiro campeonato do ESL Pro Tour de 2025, e uma vitória na corrida pelo Intel® Grand Slam V.



Times Participantes

O IEM Rio contará com 16 equipes que se classificaram por meio do Ranking Mundial da ESL, convites de Herói Local, qualificatórias regionais online e outros. Isso inclui os campeões do IEM Rio 2023, Team Vitality, além do convidado herói Local e representante brasileiro, a FURIA Esports.

FaZe Clan (Time parceiro)

Astralis (Time parceiro)

G2 Esports (Time parceiro)

MOUZ(Time parceiro)

Natus Vincere (Time parceiro)

Team Vitality (Time parceiro)

FURIA Esports (Herói local convidado)

Virtus.pro (ESL Ranking Global)

Complexity Gaming (ESL Ranking Global)

The MongolZ (ESL Ranking Global)

9z Team (ESL Ranking Global)

Eternal Fire (Qualificado da Europa)

HEROIC (Qualificado da Europa)

Team Liquid (Qualificado da América)

paiN Gaming (Qualificado da América do Sul)

Imperial Sportsbet(Qualificado da América do Sul)

Premiação do torneio



TOTAL$250,0001st$100,0002nd$42,0003rd-4th$20,0005th-6th$10,0007th-8th$6,0009th-12th$5,00013th-16th$4,000

Equipe de Transmissão

Além de reunir alguns dos melhores times de CS2 do mundo, o IEM Rio 2024 também contará com um elenco estelar de talentos, que incluirá uma mistura de narradores veteranos e ícones locais dos esports.

Mesa de análise

Stunna

Freya

Analistas

steel

ynk

Pimp

Apresentadores

Banks

spunj

machine

dinko

moses

no0kai (B-Stream)

trav (B-Stream)

LucyLuce (B-Stream)

BDog (B-Stream)

BiDa (Local)

raules (Local)

AMD (Local)

Nessy (Local)

Apresentadora do Stage

Nyvi



ESL Colabora com o Artista Brasileiro Arlin Graff para Mural de Counter-Strike em Jacarepaguá

Para celebrar a rica história do Counter-Strike no Brasil, a ESL está trazendo sua campanha “Live Legendary” à vida ao colaborar com o artista local Arlin Graff para criar um mural no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O mural homenageará um dos pro players mais icônicos de Counter-Strike do Brasil, Gabriel “FalleN” Toledo, destacando seu impacto no crescimento da comunidade local de CS.



Ingressos

Os fãs que desejarem vivenciar a energia dos esports ao vivo ainda podem adquirir ingressos de 1 dia para a arquibancada na sexta-feira, com todos os outros ingressos já esgotados. Para mais informações, visite o site do IEM Rio 2024.



Onde Assistir

A transmissão ao vivo estará disponível no FACEIT Watch, a plataforma de visualização de esports do ESL FACEIT Group, criada por fãs de esports para fãs de esports e aberta a todos. Com um seletor de múltiplas perspectivas, onde os usuários podem assistir à visão do seu jogador favorito ao lado da transmissão principal do evento, chat ao vivo, kill cam, replays gerados ao vivo dos momentos chave, mixer de som, um programa de recompensas e muito mais, o FACEIT Watch revoluciona o streaming de esports, dando aos fãs controle sobre sua experiência de visualização.

Os fãs também poderão assistir à ação nos canais do ESL Counter-Strike na Twitch e no YouTube. Para quem não puder assistir ao vivo, todas as partidas estarão disponíveis sob demanda gratuitamente no YouTube.

Para mais informações sobre o IEM Rio 2024 e as últimas atualizações sobre o torneio, visite o site oficial e siga o ESL Counter-Strike no X, Facebook e Instagram. Para mais informações gerais sobre o ESL FACEIT Group, visite eslfaceitgroup.com ou siga o ESL FACEIT Group no LinkedIn.