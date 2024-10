Tudo o que você precisa saber sobre o BAPCO Energies 8 Horas de Bahrein

Após mais de 11 mil quilômetros percorridos em quatro continentes, a grande final acontecerá no Circuito Internacional de Bahrein (BIC), em uma corrida de oito horas que promete uma transição emocionante do dia para a noite.

Reconhecido por proporcionar disputas emocionantes em um ambiente desafiador no deserto, o BIC já recebeu o FIA WEC em mais de 12 edições. Com um traçado de 5.412 km e 15 curvas, a pista exige habilidade e resistência dos pilotos e suas máquinas, apresentando longas retas e curvas amplas que favorecem ultrapassagens audaciosas. A superfície abrasiva da pista é um fator crítico, colocando uma pressão significativa na gestão dos pneus, um elemento vital para o sucesso, especialmente em um campo competitivo como o do FIA WEC, onde cada erro pode custar caro.

Consistência é a chave do sucesso

Neste ano, seis equipes diferentes conquistaram vitórias na categoria Hypercar, mas a Porsche Penske Motorsport se destacou pela consistência, sendo a única equipe a vencer mais de uma vez em 2024. Com André Lotterer, Kévin Estre e Laurens Vanthoor liderando com 35 pontos à frente de seus rivais mais próximos, a equipe está em uma posição favorável na disputa pelo título. Para garantir a vitória, precisam apenas de um oitavo lugar na corrida deste fim de semana, embora Vanthoor reconheça que “em corridas de Endurance, nada é fácil”.

“Considerando a situação do campeonato, pode parecer que tudo está decidido, mas definitivamente não é o caso.” declarou Laurens Vanthoor. “Parece promissor, mesmo com um ponto e meio a mais recebidos no no Bahrein (devido à maior distância da corrida), ainda está completamente em aberto.”

“No ano passado, não fomos particularmente fortes no Bahrein, mas entendemos perfeitamente o porque. Temos um fim de semana emocionante à nossa frente, e vencer o campeonato seria um sonho realizado para todos na equipe”, acrescentou Vanthoor.

A disputa pelo título de Montadoras também promete ser intensa, com a Porsche liderando a Toyota por apenas 10 pontos, enquanto a Ferrari está de olho na disputa. A Toyota, que possui um histórico invicto no Bahrein com seu GR010 HYBRID, se baseia em sua performance em Fuji, onde garantiu a décima posição.

A Ferrari AF Corse, campeã das 24 Horas de Le Mans pela segunda vez consecutiva, segue na briga com o carro #50, pilotado por Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, 35 pontos atrás do Porsche #06. Eles sabem que a vitória é a única opção viável neste final de semana.

Disputa acirrada no grid

Atrás da disputa pelo título, há também uma batalha pelo quarto lugar na classificação geral, com pouca diferença entre a Alpine e a BMW, após ambas alcançarem seus melhores resultados da temporada na última etapa no Japão.

Peugeot e Cadillac também estão na disputa, com esta última trazendo Sébastien Bourdais de volta para o Bahrein, enquanto o quatro vezes campeão da Champ Car se junta à dupla regular Alex Lynn e Earl Bamber. O fabricante norte americano está ansioso para concretizar a promessa que mostrou com a pole position e uma performance de briga pelo troféu em Fuji.

O segundo lugar na Copa do Mundo de Hypercar da FIA para equipes privadas também está em jogo, com a Hertz Team JOTA – que garantiu o primeiro lugar em Fuji – agora está buscando fazer uma dobradinha nas classificações dos “privateers”. Há um cenário semelhante na LMGT3, onde a Manthey PureRacing já garantiu o título com sua equipe #92 composta por Klaus Bachler, Aliaksandr Malykhin e Joel Sturm.

As atividades no circuito começam na quinta-feira, 31 de outubro, com treinos livres, seguidos pela Hyperpole na sexta-feira (1), a partir das 16h, no horário do Bahrein (10h, horário de Brasília), e a tão aguardada corrida de oito horas no domingo, 2 de novembro, às 14h (8h, horário de Brasília).

No dia seguinte à corrida, pilotos e equipes voltam à pista para o Rookie Test de fim de temporada, onde o nove vezes campeão de MotoGP, Valentino Rossi, pilotará o Hypercar da BMW.

Os brasileiros poderão acompanhar todas as emoções do BAPCO Energies 8 Horas de Bahrein através de diversas plataformas. A corrida será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do Grande Prêmio, pelo canal BandSports e pelo aplicativo oficial do FIA WEC.

Sobre o Rolex 6 Horas de São Paulo:

A 5ª etapa do FIA WEC, o Rolex 6 Horas de São Paulo, retorna ao icônico circuito de Interlagos entre os dias 11 e 13 de julho de 2025, prometendo uma experiência inesquecível. Além de reunir as melhores equipes e pilotos do automobilismo mundial, o evento contará com uma programação especial de shows ao vivo. Com a participação de 14 montadoras, a prova faz parte do calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo.

2025 FIA WEC Calendário

21/22 Fevereiro 2025 Prólogo Oficial (QAT)

28 Fevereiro 2025 Qatar AirWays Qatar 1812 Km (QAT)

20 Abril 2025 6 Horas de Imola (ITA)

10 Maio 2025 TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps (BEL)

14/15 Junho 2025 24 Horas de Le Mans (FRA)

13 Julho 2025 Rolex 6 Horas de São Paulo (BRA)

7 Setembro 2025 Lone Star Le Mans (COTA) (EUA)

28 Setembro 2025 6 Horas de Fuji (JPN)

8 Novembro 2025 BAPCO Energies 8 Horas de Bahrain (BAH)

SOBRE O CAMPEONATO MUNDIAL DE ENDURANCE (WEC) DA FIA

O WEC é o principal campeonato internacional de carros esportivos do mundo, oferecendo aos fabricantes de automóveis uma relevância real para os avanços no design de carros de produção e na tecnologia, desempenho e segurança de crossovers. Regulamentações fortes e estáveis permitem protótipos esportivos complexos, mas bonitos, com o que há de mais moderno em tecnologia híbrida, fornecedores independentes de chassis e motores competindo nos mais altos níveis, e as principais marcas de carros de luxo do mundo enfrentando-se nas pistas.

O WEC oferece às equipes, pilotos, parceiros e partes interessadas um palco único para competir nos principais circuitos de corrida em todo o mundo. Classificado ao lado das Olimpíadas, do Super Bowl e da Copa do Mundo de Futebol, a pedra angular do WEC continua sendo um dos maiores eventos esportivos do mundo, as 24 Horas de Le Mans. Disputado em oito etapas na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oriente Médio, o campeonato reúne corridas de distâncias variadas, desde as mais curtas, com 6 horas, até a mais longa, com 24 horas.